Comercio: Tajani, "sobre impuestos se necesita claridad de EEUU"

La prioridad de Roma, sostuvo, es "tranquilizar a todas las empresas italianas que exportan".

"En la reunión del G7 sobre comercio internacional, escucharemos la opinión de los estadounidenses. Necesitamos claridad, saber exactamente cuál es la propuesta y qué pretenden hacer con el acuerdo alcanzado. Incluso la sentencia del Tribunal Supremo es poco clara, por ejemplo, respecto a la posible cuestión de la compensación", declaró Tajani en Bruselas.

Asimismo, ratificó que "las guerras comerciales no le sirven a nadie".

"Trabajaremos juntos. La postura de Italia es colaborar con Europa y nuestros socios para garantizar el cumplimiento de los compromisos. Sobre todo, nuestra preocupación es tranquilizar a todas las empresas exportadoras italianas", enfatizó.

En este momento, señaló Tajani, es de vital importancia "mantener la calma".

"Las reacciones descontroladas no nos ayudarán a lograr nuestro objetivo. El problema es principalmente interno de Estados Unidos, con consecuencias para nuestro sistema productivo. Recordemos que las exportaciones representan casi el 40% de nuestro Producto Bruto Interno (PBI), por lo que debemos trabajar con diligencia, determinación, prudencia e inteligencia para proteger a las empresas. Colaboraremos con la Comisión Europea porque, en esta etapa, la UE necesita unidad y solidaridad", afirmó.

"Veremos qué quieren hacer los estadounidenses y qué hacemos nosotros. Sin embargo, es crucial que haya cohesión entre los europeos y que no haya prisa por adelantarse, ya que eso no tendría ningún efecto", insistió.

En rueda de prensa, el ministro detalló que participó en Bruselas en una importante reunión de ministros de Comercio del G7 para plantear de inmediato la cuestión de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles.

"Recibimos garantías de Estados Unidos de que no generarán inestabilidad en nuestras empresas. Es importante seguir trabajando constructivamente con Washington para una rápida transición al nuevo sistema", señaló.

"Tenemos un objetivo común a ambos lados del Atlántico: previsibilidad para nuestros negocios, alianzas fortalecidas y un compromiso renovado con el crecimiento", sostuvo.

Tajani informó, además, que a inicios de mayo habrá un gran foro de negocios en Miami que presidirá junto al Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, "lo que demuestra que los productos italianos están ganando cada vez más cuota de mercado también en Estados Unidos".

"Nuestro objetivo es cero aranceles para crear un gran mercado con Europa, Canadá, Estados Unidos y México. Para quienes creen en el libre mercado, los aranceles siempre son negativos. Sin embargo, debemos ser pragmáticos y encontrar soluciones que favorezcan nuestras exportaciones, no que las perjudiquen", enfatizó.

"A pesar de los aranceles, las cifras de exportación hasta la fecha son positivas, ya que nuestras exportaciones crecieron un 3,3% este año, incluso a Estados Unidos", subrayó.

En tanto, trascendió hoy, de fuentes bien informadas, que el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, informó a los ministros de comercio del G7 que la intención de la administración Trump, tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense, es mantener el marco de los aranceles anteriores, pero basarlos en diferentes fundamentos legales.

"Nuestro objetivo es actuar con rapidez para evitar mayor incertidumbre. Pero también queremos evitar la idea de que pueda haber descuentos para los exportadores extranjeros", advirtió Greer. (ANSA).