Comercio: Tasas de EEUU sacuden también al oro

La reacción inmediata fue el esprint de las cotizaciones del metal precioso en Nueva York, saltando a un nuevo récord, US$3543 la onza.

El oro suele estar exento de aranceles dada su importante función en el sistema financiero global. La Casa Blanca también anunció en abril que se ahorraría el hacha de las tarifas. Esto causó sorpresa entre los comerciantes, especialmente en Suiza, el mayor exportador mundial del metal precioso. Para Berna, los aranceles al oro son una ducha fría que se suma a la imposición por parte de la Casa Blanca de un arancel del 39% a los productos suizos.

Esta decisión sumió en el caos la política del país. Para intentar resolver el impasse con Washington, Suiza evalúa todas las opciones disponibles, incluso pedir ayuda a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, originario de la ciudad suiza de Brig, quien mantiene una larga relación personal con el magnate.

La decisión de Trump de atacar al oro podría tener consecuencias de gran alcance para el flujo mundial de lingotes.

El mercado global utiliza futuras negociaciones en la Bolsa Comex para cubrir sus posiciones, lo que presupone que los metales pueden importarse fácilmente a sus almacenes en Estados Unidos para regular los contratos.

Los aranceles encarecen este proceso y, dado el papel clave de Suiza en el sector, la transacción incrementaría significativamente los costos. De ahí la reciente sugerencia de utilizar Londres para las transacciones de oro: tal medida amenazaría la posición de Nueva York como el mercado de futuros sobre el oro más grande del mundo.

"Los aranceles están teniendo un impacto muy positivo en los mercados bursátiles, con nuevos récords casi a diario. Además, están aportando cientos de miles de millones de dólares a las arcas estadounidenses", reiteró un triunfante Trump durante días. En promedio, los aranceles estadounidenses se sitúan en el 20,1% —según cálculos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)—, el nivel más alto desde la década de 1910, con la excepción de algunas semanas en 2025.

Y mientras la UE espera la firma de Trump de la declaración conjunta, Japón solicitó a Washington que modifique la orden presidencial sobre aranceles contra Tokio para eliminar el aumento de tarifas y, así, reflejar fielmente el acuerdo alcanzado.

La situación es más compleja en India, donde Washington utiliza cada vez más los aranceles como arma geopolítica para presionar a Nueva Delhi a reducir e incluso detener las compras de petróleo a Rusia, debilitando así la maquinaria bélica rusa contra Ucrania.

Trump impuso tasas generales del 50% a India, incluyendo una penalización del 25% para el crudo ruso.

A pesar de la alta presión, las negociaciones entre Estados Unidos e India continúan, y Nueva Delhi niega detener la compra de armas estadounidenses.

Pero llegar a un acuerdo parece improbable dadas las tensas relaciones entre Trump y el primer ministro Narendra Modi. Ambos líderes mantuvieron una nerviosa reunión el 17 de junio, durante la cual Modi aclaró que India y Pakistán habían discutido directamente el alto el fuego y que India "no acepta ni aceptará jamás la mediación", contradiciendo así al magnate neoyorquino.

Durante semanas, Trump se atribuyó el mérito de evitar una guerra nuclear entre India y Pakistán, presentándose ante el mundo como un "presidente de la paz". Desde esa llamada telefónica, el tono del presidente hacia India cambió, pasando de elogiar al país a atacarlo con dureza, incluso imponiendo fuertes aranceles. (ANSA).