Comercio: Trump amenaza a Canadá con tasas 100% por un pacto con China

Trump publicó su advertencia en redes sociales, criticando al primer ministro canadiense, Mark Carney, y acusándolo de querer convertir a Canadá en un "puerto de tránsito" para que China envíe mercancías al mercado estadounidense

"Si cree que va a hacer de Canadá un 'Drop Off Port' para China, está muy equivocado", escribió el mandatario

La amenaza llega después de que Ottawa negociara este mes un acuerdo con Pekín para reducir aranceles a los vehículos eléctricos chinos a cambio de menores impuestos a la importación de productos agrícolas canadienses, como la canola

Trump había dicho inicialmente que ese pacto era algo que Carney "debería hacer", pero cambió de postura tras declaraciones del jefe de gobierno canadiense en el Foro Económico Mundial de Davos, donde definió a China como un socio "fiable y predecible"

La advertencia incluye la posibilidad de aplicar aranceles totales sin distinción de productos, una medida extrema que podría alterar profundamente el comercio bilateral

Canadá destina históricamente la mayor parte de sus exportaciones a Estados Unidos, por lo que un arancel del 100% tendría un impacto directo en sectores clave de la economía canadiense

El episodio se inscribe en un clima de creciente deterioro personal y político entre Trump y Carney

En Davos, el presidente estadounidense afirmó que "Canadá vive gracias a Estados Unidos", comentario que fue rechazado por el primer ministro, quien defendió la soberanía y la solidez de la economía canadiense

Trump también revocó en los últimos días la invitación a Carney para integrar el denominado "Board of Peace", un consejo de líderes internacionales que el mandatario planea crear para impulsar negociaciones de paz

La disputa se produce además en vísperas de la revisión este año del Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México (T-MEC), que hasta ahora ha protegido en parte a Ottawa de los efectos más severos de la guerra comercial impulsada por la Casa Blanca

La oficina de Carney no respondió de inmediato a pedidos de comentario, mientras que funcionarios estadounidenses señalaron que Washington mantiene conversaciones con varios países socios sobre su estrategia comercial frente a China. (ANSA)