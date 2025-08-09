Comercio: Trump amplía aranceles para objetivos de seguridad

Lo informó The Washington Post, citando documentos que revelan el alcance mucho más amplio de los aranceles del presidente, que no se limitan a reequilibrar el comercio, sino que también abordan objetivos que van más allá.

En las últimas semanas, por ejemplo, funcionarios del Departamento de Estado han considerado pedir a sus socios comerciales que voten en contra de una iniciativa internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques portacontenedores transoceánicos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue informado de que sus funcionarios habían buscado "incluir el tema en las negociaciones comerciales bilaterales en curso".

Las negociaciones comerciales también exploraron la posibilidad de obligar a Israel a retirar el control de un puerto a una empresa china, así como instar a los vecinos de China a forjar vínculos de defensa más estrechos con Estados Unidos. (ANSA).