Comercio: Trump, aranceles no causaron inflación

“Los aranceles no causaron inflación ni ningún otro problema para el país, más allá de enviar una enorme cantidad de dinero al Tesoro. Los consumidores no están pagando los aranceles”, subrayó el mandatario en su red Social Truth.

Powell “debe recortar las tasas ya”, declaró en su red social, enfatizando que está considerando una posible demanda contra el presidente de la Reserva Federal por su “horrible e incompetente gestión de la construcción” de los edificios de la Reserva Federal.

La renovación de la sede de la FED se perfila cada vez más como una posible excusa para destituir a Powell antes de que expire su mandato en mayo de 2026.

Trump ha expresado desde hace tiempo su frustración con el presidente de la Reserva Federal por no haber recortado aún las tasas de interés y ya ha comenzado la búsqueda de su sucesor.

Liderando el proceso está el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien recientemente amplió la lista de candidatos.

Según informes, la lista actual incluye a la presidenta de la FED de Dallas, Lorie Logan; la gobernadora de la FED, Michelle Bowman; y el vicepresidente del Banco Central, Philippe Jefferson. También figuran Kevin Hasset; los exfuncionarios de la FED, Kevin Warsh y James Bullard; el economista Marc Sumerlin; y el gobernador de la FED, Christopher Waller.

Por otro lado, Trump atacó este martes a Goldman Sachs y a su director ejecutivo, David Solomon. “Hace tiempo hicieron una predicción errónea tanto sobre el impacto en el mercado como sobre los propios aranceles. Se equivocaron, como se equivocan en tantas otras cosas”.

“Creo que David Solomon debería buscarse un nuevo economista, o quizás debería centrarse en ser DJ y no preocuparse por dirigir una gran institución financiera”, dijo Trump refiriéndose a la afición de Solomon por ser DJ.

Las declaraciones de Trump se produjeron luego de conocerse que la inflación estadounidense se mantuvo estable en julio a pesar de los aranceles. (ANSA).