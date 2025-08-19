Comercio: Trump busca participación de capital en Intel

“Deberíamos obtener una participación de capital por nuestro dinero, así que entregaremos el dinero que ya se comprometió bajo la administración (de Joe) Biden”, dijo Lutnick a CNBC.

“Obtendremos equidad a cambio de ello”, agregó, y “obtendremos un buen rendimiento para el contribuyente estadounidense”.

Lutnick aclaró que el gobierno de los Estados Unidos no tendría una participación con derecho a voto a pesar de la inversión o los derechos para dirigir las operaciones de la empresa.

Intel ha luchado por mantenerse al día con los fabricantes de chips rivales Nvidia y AMD. Sus acciones, que han estado arriba y abajo durante todo el año, subieron un 11% este martes como señal de apoyo al conocerse las noticias. Además, el lunes, SoftBank de Japón anunció que invertirá US$2000 millones en Intel para "profundizar su compromiso de invertir en tecnología avanzada e innovación de semiconductores en los Estados Unidos".

El presidente Donald Trump ha tratado de revitalizar la fabricación estadounidense de semiconductores amenazando con aranceles de hasta el 100% en las importaciones de chips. Pero también atacó al CEO de Intel, Lip-Bu Tan, y exigió su renuncia por presuntos vínculos con China. "No hay otra solución a este problema", dijo Trump el 7 de agosto.

Días después, Tan y otros altos ejecutivos visitaron a Trump en la Casa Blanca. El presidente dijo que la reunión fue "muy interesante", y agregó que el "ascenso de Tan es una historia increíble".

Trump dijo que Tan y los miembros del Gabinete "pasarán tiempo juntos y me traerán sugerencias durante la próxima semana".

En una declaración a NBC News después de la reunión, Intel dijo que tuvo una "discusión constructiva sobre el compromiso de Intel de fortalecer la tecnología estadounidense y el liderazgo manufacturero" con Trump.

La compañía agregó: "Apreciamos el fuerte liderazgo del presidente para promover estas prioridades críticas y esperamos trabajar en estrecha colaboración con él y su Administración mientras restauramos esta gran empresa estadounidense".

Poco después, Bloomberg News informó que el gobierno estaba considerando tomar una participación en el propio fabricante de chips.

“En lugar de simplemente regalar subvenciones” bajo la Ley CHIPS, que se aprobó bajo la administración Biden, Lutnick dijo que el presidente piensa que el gobierno "debería obtener beneficios para la economía que lanzamos".

La Ley CHIPS y Ciencia, que la Casa Blanca del presidente Biden impulsó para estimular la fabricación nacional de semiconductores, reservó US$39.000 millones en préstamos y beneficios fiscales para que el Departamento de Comercio los distribuya.

Intel fue solo una de varias empresas que recibieron dinero bajo la legislación.

Intel recibió US$10.900 millones en subvenciones, incluidos US$7900 millones para apoyar sus planes de inversión nacional y US$3000 millones más para fabricar microelectrónica para el Departamento de Defensa. (ANSA).