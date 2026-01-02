Comercio: Trump defiende los aranceles ante un fallo clave de la Corte Suprema

"Los aranceles representan una enorme ventaja para nuestra nación; han demostrado ser increíblemente positivos para nuestra seguridad y nuestra prosperidad, como nunca antes", escribió Trump en su red social Truth. El mandatario advirtió además que "perder la posibilidad de imponer aranceles aduaneros a países que nos tratan injustamente sería un duro golpe para los Estados Unidos de América".

La Corte Suprema debe pronunciarse en los próximos días sobre recursos legales que cuestionan la autoridad del Poder Ejecutivo para imponer tarifas comerciales de manera unilateral, un fallo que podría tener amplias repercusiones sobre la política comercial estadounidense y sobre la relación con socios y competidores estratégicos (ANSA).