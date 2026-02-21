Comercio: Trump eleva aranceles globales al 15% y desafía a la Corte Suprema

"Yo, en calidad de presidente, aumentaré con efecto inmediato los aranceles mundiales del 10% al nivel plenamente permitido y legalmente probado del 15%", afirmó Trump en su red social Truth, al sostener que numerosos países han "derubado" a Estados Unidos durante décadas

El mandatario agregó que en los próximos meses su administración determinará y emitirá las nuevas tarifas legalmente admisibles para continuar lo que definió como el proceso para "hacer a Estados Unidos grande otra vez"

El anuncio se produce en medio del enfrentamiento del presidente con el poder judicial tras una reciente sentencia de la Corte Suprema que invalidó buena parte de su esquema arancelario previo

Trump calificó ese fallo como "ridículo, mal escrito y extraordinariamente antiestadounidense", intensificando así el tono de sus críticas contra el máximo tribunal

El mandatario elogió al mismo tiempo a los tres jueces que votaron en disidencia en esa causa —Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito—, afirmando que "quieren hacer a Estados Unidos grande otra vez"

Kavanaugh, nombrado por Trump en 2018 para reemplazar a Anthony Kennedy, fue confirmado tras un proceso altamente polémico en el Senado, marcado por acusaciones de conducta inapropiada y fuertes divisiones políticas

La Sección 212 del Trade Act de 1974 autoriza al presidente estadounidense a imponer aranceles globales temporales cuando considere que las importaciones afectan gravemente la balanza comercial o la economía nacional, aunque su aplicación está limitada a un plazo de 150 días mientras el gobierno define medidas comerciales permanentes

La decisión se inscribe en la estrategia comercial de Trump, basada en el uso de aranceles como herramienta central de política económica y de negociación internacional, una línea que ya generó fricciones con socios comerciales clave y múltiples litigios judiciales en Estados Unidos

El nuevo anuncio refuerza además el conflicto institucional entre la Casa Blanca y el poder judicial, después de que la Corte Suprema —pese a contar con una mayoría conservadora— fallara contra la legalidad de varios aranceles adoptados por la administración, en una resolución interpretada por analistas como una reafirmación del principio de separación de poderes

Economistas y observadores del comercio internacional advierten que una subida inmediata de aranceles globales podría afectar cadenas de suministro, precios internos y relaciones comerciales, en un momento en que la política comercial estadounidense vuelve a situarse en el centro del debate económico y electoral.