Comercio: Trump evalúa sacar a EE. UU. del acuerdo con Canadá y México

Lo informaron medios locales, citando fuentes cercanas al tema, según las cuales el presidente habría pedido a sus colaboradores que le expliquen por qué no debería abandonar el pacto, firmado por él mismo durante su primer mandato

El acuerdo debe ser revisado antes del 1 de julio para una posible extensión, en un proceso que durante años fue considerado de rutina pero que ahora se presenta como una negociación cuesta arriba

Si los tres países alcanzan un entendimiento para renovarlo, el tratado permanecerá vigente por otros 16 años. En caso contrario, se activarían revisiones anuales durante la próxima década, hasta su vencimiento definitivo en 2036. Cualquiera de los países miembros puede retirarse con un preaviso de seis meses

El USMCA, en vigor desde julio de 2020, regula el comercio de bienes y servicios entre las tres economías norteamericanas, que en conjunto superan los 1,5 billones de dólares anuales en intercambios

El tratado incluye disposiciones específicas sobre reglas de origen en el sector automotor, propiedad intelectual, comercio digital y mecanismos de resolución de controversias

Durante su primer mandato, Trump impulsó la renegociación del Nafta —vigente desde 1994— al considerarlo perjudicial para los trabajadores estadounidenses, especialmente en la industria manufacturera

El nuevo acuerdo fue presentado entonces como una versión "modernizada" que reforzaba requisitos de contenido regional y estándares laborales

Una eventual salida de Estados Unidos del USMCA generaría incertidumbre en las cadenas de suministro de América del Norte, particularmente en sectores integrados como el automotor, la energía y la agricultura, y podría derivar en la reimposición de aranceles bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

El planteo se produce en un contexto de renovadas tensiones comerciales y de una campaña electoral en la que Trump ha reiterado su intención de adoptar políticas económicas más proteccionistas

En los últimos meses se han profundizado las diferencias entre Washington, Ottawa y Ciudad de México en materia comercial y energética. La administración Trump ha cuestionado políticas industriales canadienses y ha criticado subsidios considerados distorsivos, mientras que con México persisten tensiones por temas vinculados a reglas de origen en el sector automotor, políticas energéticas que priorizan a empresas estatales y disputas en materia agrícola

Estas fricciones han derivado en consultas formales dentro del propio mecanismo del USMCA y han elevado el tono de las negociaciones de cara a la revisión prevista para este año

(ANSA)