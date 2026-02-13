Comercio: Trump evaluaría bajar aranceles al acero y al aluminio, según FT

"El último alivio de impuestos -señala el periódico económico- se produce en un contexto de persistente ansiedad de los votantes respecto a la accesibilidad económica en Estados Unidos", en referencia al costo de vida y las presiones inflacionarias.

Los aranceles al acero y al aluminio fueron una de las herramientas comerciales centrales durante la anterior administración Trump, en el marco de una política de fuerte proteccionismo destinada a proteger la industria manufacturera estadounidense.

Las medidas impactaron especialmente en socios comerciales clave y generaron tensiones con la Unión Europea y otros aliados.

Una eventual reducción de esos gravámenes podría interpretarse como un intento de aliviar costos para empresas y consumidores en un año marcado por la sensibilidad económica del electorado y por el debate sobre inflación, competitividad industrial y comercio exterior. (ANSA).