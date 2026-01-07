Comercio: Trump se burla de Macron y dice que le "rogó" por los aranceles

Durante un discurso en el Kennedy Center, Trump recordó un encuentro con el jefe del Elíseo en el que, según relató, Macron lo habría llamado "Donald", con énfasis en la última sílaba.

"Tuve que corregirlo. Quien me respeta me llama señor presidente", dijo Trump, provocando risas entre los asistentes.

El jefe de la Casa Blanca afirmó además que logró convencer a Macron de aumentar de manera significativa los precios de los medicamentos.

"Emmanuel me dijo: 'Donald, tenemos un acuerdo. Quiero aumentar los precios de los medicamentos recetados un 200% o algo así. Cualquier cosa que quieras, Donald, pero por favor no se lo digas a la gente, te lo suplico'", relató.

El presidente estadounidense generalizó luego la situación al señalar que otros países reaccionaron de manera similar frente a la presión de Washington. "Todos dijeron lo mismo.

Algunos fueron categóricos, otros muy amables y otros groseros, pero todos, en tres minutos, cambiaron de opinión", sostuvo.

"Después decían: 'Sería un honor cuadruplicar los precios de nuestros medicamentos'", agregó Trump, insistiendo en que la estrategia estadounidense logró forzar concesiones en negociaciones comerciales y sanitarias. (ANSA).