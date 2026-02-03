Comercio: Trump y la India sellan un acuerdo tras meses de tensiones

Trump informó que el pacto incluye la reducción de aranceles estadounidenses sobre productos importados desde India al 18 %, desde tasas que llegaron a cerca de 50 % tras sanciones y medidas punitivas del año pasado, y que Nueva Delhi a su vez se comprometió a levantar aranceles sobre bienes estadounidenses e incrementar compras de productos de Estados Unidos hasta USD 500.000 millones, según fuentes oficiales y agencias internacionales.

El jefe de Estado describió la medida como un paso estratégico para "reforzar aún más los lazos comerciales" entre Washington y Nueva Delhi, y resaltó la amistad con el primer ministro indio Narendra Modi, subrayada también en declaraciones públicas y en mensajes conjuntos difundidos en redes sociales tras la finalización de las negociaciones.

El acuerdo comercial llega después de un período de fuertes disputas entre ambos países, en el que Estados Unidos impuso aranceles punitivos a las exportaciones indias —incluida una tasa del 25 % inicialmente y un incremento adicional por la decisión de India de comprar petróleo ruso— que llevaron la carga impositiva total a casi el 50 %, una de las más altas aplicadas por Estados Unidos a un socio comercial.

Como parte de las negociaciones recientes, India aceptó reducir o eliminar sus compras de petróleo ruso, una demanda estadounidense en medio de la presión internacional para aislar a Moscú tras su invasión de Ucrania. A cambio, Washington se comprometió a bajar sustancialmente los aranceles y a abrir mercados para productos estadounidenses, incluidos combustibles, equipo de defensa, aeronaves y bienes agrícolas, según expertos y fuentes comerciales.

Tras el anuncio del pacto, los mercados financieros indios reaccionaron positivamente: el índice bursátil Sensex y el Nifty 50 registraron subidas, mientras que la rupia india marcó su mayor ganancia en un día en más de siete años. Analistas señalaron que el acuerdo podría fortalecer la competitividad de los productos indios en Estados Unidos y estimular sectores clave como textil, cuero, calzado y joyería.

No obstante, también surgieron advertencias de expertos comerciales respecto a la ausencia de detalles técnicos sobre salvaguardias y la efectividad de compromisos energéticos a largo plazo, dado el profundo vínculo histórico de India con las exportaciones de crudo ruso.

India ha tratado de mantener un enfoque de autonomía estratégica en materia de política exterior, equilibrando sus relaciones con Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea.

La imposición de aranceles en 2025 y la posterior respuesta de Nueva Delhi reflejaron tensiones sobre política energética, comercio y defensa, incluso cuando ambos países han cooperado en seguridad y globalización económica durante décadas.

El acuerdo con Estados Unidos se produce poco después de que India firmara también un pacto comercial con la Unión Europea, lo que indica el interés de Nueva Delhi en diversificar sus vínculos económicos globales, mientras busca equilibrar las demandas de diferentes socios comerciales y preservar su crecimiento económico.

La firma de este acuerdo plantea nuevos desafíos y expectativas para la relación bilateral. Washington apuesta a consolidar a India como un socio estratégico clave frente a China, mientras Nueva Delhi busca asegurar un crecimiento sostenido y acceso a mercados globales sin comprometer su soberanía en sectores clave como energía y defensa.

El embajador de Estados Unidos en India, Sergio Gor, ha sido pieza clave en las negociaciones emergentes desde su designación a comienzos de 2026, impulsando el diálogo político y comercial entre las dos capitales. (ANSA).