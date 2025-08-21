LA NACION

Comercio: UE anuncia acuerdo arancelario del 15% con EEUU

LA NACION
Guerra comercial de aranceles entre Estados Unidos y China
Comercio: UE anuncia acuerdo arancelario del 15% con EEUURichard Drew - AP

En un comunicado, la Comisión Europea anunció que "la declaración conjunta detalla el nuevo régimen arancelario estadounidense contra la UE, con un arancel máximo general del 15% para la gran mayoría de las exportaciones de la UE, incluidos sectores estratégicos como la automoción, la industria farmacéutica, los semiconductores y la madera".

En el comunicado, la Comisión Europea enfatiza que "ambas partes acuerdan seguir trabajando con ambición para extender este régimen a categorías adicionales de productos, un objetivo clave para la UE".

Von der Leyen comentó el anuncio en sus redes sociales y dijo que significa "previsibilidad para nuestras empresas y consumidores, estabilidad en la mayor asociación comercial del mundo y seguridad para el empleo y el crecimiento económico a largo plazo en Europa".

"Este acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos beneficia a nuestros ciudadanos y empresas y fortalece la relación transatlántica", concluyó la presidenta de la Comisión Europea. (ANSA).

LA NACION
