Comercio: UE anuncia acuerdo arancelario del 15% con EEUU
- 1 minuto de lectura'
En un comunicado, la Comisión Europea anunció que "la declaración conjunta detalla el nuevo régimen arancelario estadounidense contra la UE, con un arancel máximo general del 15% para la gran mayoría de las exportaciones de la UE, incluidos sectores estratégicos como la automoción, la industria farmacéutica, los semiconductores y la madera".
En el comunicado, la Comisión Europea enfatiza que "ambas partes acuerdan seguir trabajando con ambición para extender este régimen a categorías adicionales de productos, un objetivo clave para la UE".
Von der Leyen comentó el anuncio en sus redes sociales y dijo que significa "previsibilidad para nuestras empresas y consumidores, estabilidad en la mayor asociación comercial del mundo y seguridad para el empleo y el crecimiento económico a largo plazo en Europa".
"Este acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos beneficia a nuestros ciudadanos y empresas y fortalece la relación transatlántica", concluyó la presidenta de la Comisión Europea. (ANSA).
Otras noticias de Unión Europea
- 1
Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
- 2
Homo Argentum se ocupa de temas universales
- 3
Sorpresas. Quiénes desafiaron a Milei y quiénes se alinearon al Presidente en Diputados
- 4
Se entregó Ariel García Furfaro: tenía un pedido de detención por la investigación de las muertes