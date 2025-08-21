Comercio: UE anuncia acuerdo aranceles 15% con EEUU
Bruselas no logró incluir al sector del vino.
En un comunicado, la Comisión Europea anunció que "la declaración conjunta detalla el nuevo régimen arancelario estadounidense contra la UE, con un arancel máximo general del 15% para la gran mayoría de las exportaciones de la UE, incluidos sectores estratégicos como la automoción, la industria farmacéutica, los semiconductores y la madera".
En el comunicado, la Comisión Europea enfatiza que "ambas partes acuerdan seguir trabajando con ambición para extender este régimen a categorías adicionales de productos, un objetivo clave para la UE".
Von der Leyen comentó el anuncio en sus redes sociales y dijo que significa "previsibilidad para nuestras empresas y consumidores, estabilidad en la mayor asociación comercial del mundo y seguridad para el empleo y el crecimiento económico a largo plazo en Europa".
"Este acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos beneficia a nuestros ciudadanos y empresas y fortalece la relación transatlántica", concluyó la presidenta de la Comisión Europea.
El nuevo régimen arancelario establece que los productos ya sujetos a aranceles de nación más favorecida (NMF) del 15% o más no estarán sujetos a nuevos aumentos.
Para automóviles y componentes relacionados, el límite del 15% se implementará en paralelo con la introducción por Bruselas de reducciones arancelarias para productos estadounidenses, según se especifica.
Además, a partir del 1 de septiembre, varios grupos de bienes, como el corcho, las aeronaves y sus componentes, los productos farmacéuticos genéricos y los precursores químicos, estarán sujetos únicamente a aranceles NMF, en virtud de un régimen especial que la UE pretende extender a otras categorías.
La declaración también aborda la cuestión del acero y el aluminio, comprometiendo a ambas orillas del Atlántico a defender sus economías del exceso de capacidad global y a reforzar la seguridad de la cadena de suministro, incluso con un sistema de contingentes arancelarios para metales y derivados.
El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, admitió que Bruselas no logró incluir entre los productos favorecidos al vino y otras bebidas alcohólicas, un reclamo de algunos países miembros, como Italia.
"Los aranceles sobre el vino, las bebidas espirituosas y la cerveza eran uno de los principales intereses de la Unión Europea. Lamentablemente, no logramos incluir este sector y esta categoría para seguir estando al nivel de nación más favorecida", dijo Sefcovic.
Según el funcionario europeo, "ambas partes están dispuestas a considerar otros sectores. Las puertas no están cerradas para siempre".
Como Comisión Europea, "trabajaremos con todas nuestras fuerzas para ampliar los sectores" e incluir el vino y las bebidas espirituosas, además del acero y el aluminio.
El acuerdo, que suspende las contramedidas europeas decididas el 24 de julio, con efecto a partir del 7 de agosto, será implementado ahora por la Comisión, en estrecha colaboración con los Estados miembros y el Parlamento Europeo.
La asociación transatlántica sigue siendo la relación económica más importante del mundo, según la declaración del ejecutivo en Bruselas: en 2024, el comercio de bienes y servicios superó los 1,6 billones de euros, con más de 4200 millones de euros cruzando el Atlántico cada día, lo que sustenta millones de empleos en ambos lados. (ANSA).
