Comercio: UE anuncia acuerdo aranceles 15% con EEUU

En un comunicado, la Comisión Europea anunció que "la declaración conjunta detalla el nuevo régimen arancelario estadounidense contra la UE, con un arancel máximo general del 15% para la gran mayoría de las exportaciones de la UE, incluidos sectores estratégicos como la automoción, la industria farmacéutica, los semiconductores y la madera".

En el comunicado, la Comisión Europea enfatiza que "ambas partes acuerdan seguir trabajando con ambición para extender este régimen a categorías adicionales de productos, un objetivo clave para la UE".

Von der Leyen comentó el anuncio en sus redes sociales y dijo que significa "previsibilidad para nuestras empresas y consumidores, estabilidad en la mayor asociación comercial del mundo y seguridad para el empleo y el crecimiento económico a largo plazo en Europa".

"Este acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos beneficia a nuestros ciudadanos y empresas y fortalece la relación transatlántica", concluyó la presidenta de la Comisión Europea.

El nuevo régimen arancelario establece que los productos ya sujetos a aranceles de nación más favorecida (NMF) del 15% o más no estarán sujetos a nuevos aumentos.

Para automóviles y componentes relacionados, el límite del 15% se implementará en paralelo con la introducción por Bruselas de reducciones arancelarias para productos estadounidenses, según se especifica.

Además, a partir del 1 de septiembre, varios grupos de bienes, como el corcho, las aeronaves y sus componentes, los productos farmacéuticos genéricos y los precursores químicos, estarán sujetos únicamente a aranceles NMF, en virtud de un régimen especial que la UE pretende extender a otras categorías.

La declaración también aborda la cuestión del acero y el aluminio, comprometiendo a ambas orillas del Atlántico a defender sus economías del exceso de capacidad global y a reforzar la seguridad de la cadena de suministro, incluso con un sistema de contingentes arancelarios para metales y derivados.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, admitió que Bruselas no logró incluir entre los productos favorecidos al vino y otras bebidas alcohólicas, un reclamo de algunos países miembros, como Italia.

"Los aranceles sobre el vino, las bebidas espirituosas y la cerveza eran uno de los principales intereses de la Unión Europea. Lamentablemente, no logramos incluir este sector y esta categoría para seguir estando al nivel de nación más favorecida", dijo Sefcovic.

Según el funcionario europeo, "ambas partes están dispuestas a considerar otros sectores. Las puertas no están cerradas para siempre".

Como Comisión Europea, "trabajaremos con todas nuestras fuerzas para ampliar los sectores" e incluir el vino y las bebidas espirituosas, además del acero y el aluminio.

El acuerdo, que suspende las contramedidas europeas decididas el 24 de julio, con efecto a partir del 7 de agosto, será implementado ahora por la Comisión, en estrecha colaboración con los Estados miembros y el Parlamento Europeo.

La asociación transatlántica sigue siendo la relación económica más importante del mundo, según la declaración del ejecutivo en Bruselas: en 2024, el comercio de bienes y servicios superó los 1,6 billones de euros, con más de 4200 millones de euros cruzando el Atlántico cada día, lo que sustenta millones de empleos en ambos lados. (ANSA).