Comercio: UE pide a EEUU claridad sobre aranceles

El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, señaló que, si bien la mayoría de las exportaciones europeas seguirían dentro del techo del 15% acordado en julio, existen indicios de que ciertos bienes podrían enfrentar tasas más elevadas.

"Estados Unidos ha indicado que honrará los acuerdos, también en el discurso sobre el Estado de la Unión (de anoche de Donald Trump, NDR). Estamos tratando de entender cómo piensan aplicarlo operativamente", explicó Gill.

El vocero subrayó que Bruselas busca garantizar "fiabilidad y previsibilidad" para las empresas europeas que operan en el mercado estadounidense, en un contexto de creciente tensión comercial global, que comenzó en abril de 2025.

Las dudas surgen mientras Washington revisa su política comercial con socios estratégicos y mantiene medidas destinadas a proteger sectores industriales sensibles, en particular tecnología, energía y manufacturas.

La relación comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea es la mayor del mundo, con intercambios bilaterales que superan los 1,5 billones de dólares anuales.

Analistas advierten que cualquier modificación arancelaria tiene impacto directo en cadenas de suministro, inversiones y empleo en ambos lados del Atlántico.

La Comisión Europea mantiene contactos técnicos con la administración estadounidense para clarificar el alcance de las nuevas disposiciones y evitar distorsiones en el comercio transatlántico.

El tema se inscribe además en la estrategia comercial impulsada por el presidente Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca ha defendido una política de aranceles elevados para proteger la industria estadounidense y reducir el déficit comercial.

La Casa Blanca sostiene que estas medidas buscan fortalecer la producción nacional y renegociar condiciones consideradas desfavorables para Estados Unidos, mientras que socios europeos y otros aliados advierten sobre el riesgo de tensiones comerciales y posibles represalias. (ANSA).