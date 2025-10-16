Comesaña cae en el tie-break en Bruselas ante el local Collignon

El argentino Francisco Comesaña, 68º en la clasificación ATP, se despidió este miércoles del torneo de Bruselas al perder en octavos en el tie-break del tercer set ante el belga Raphaël Collignon (90º), por 7-5, 3-6, 7-6 (12/10).

La derrota del jugador de Mar del Plata de 25 años deja al torneo de la capital belga sin representación sudamericana tras las eliminaciones previas en primera ronda del también argentino Sebastián Báez (ante el francés Valentin Royer) y del brasileño Joao Fonseca (ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp).

- Resultados del miércoles en el ATP 250 de Bruselas:

. Individual masculino - Primera ronda:

Yannick Hanfmann (GER) derrotó a Matteo Arnaldi (ITA) 6-7 (4/7), 6-4, 6-4

Nikoloz Basilashvili (GEO) a Quentin Halys (FRA) 6-4, 6-4

Damir Dzumhur (BIH) a Federico Cinà (ITA) 6-7 (5/7), 6-2, 7-6 (7/3)

. Individual masculino - 2ª ronda:

Jirí Lehecka (CZE/N.3) derrotó a Gilles Arnaud Bailly (BEL) 6-3, 6-2

Benjamin Bonzi (FRA) a Valentin Royer (FRA) 7-6 (7/3), 4-6, 6-1

Raphaël Collignon (BEL) a Francisco Comesaña (ARG) 7-5, 3-6, 7-6 (12/10)

bds/iga