Comesaña y Etcheverry caen en primera ronda del Masters 1000 de París

Los tenistas argentinos Tomás Etcheverry, número 58 del mundo, y Francisco Comesaña (N.68) cayeron este martes en su entrada en liza del Masters 1000 de París.
Etcheverry fue la víctima de su compatriota Camilo Ugo Carabelli (N.49), que se impuso en dos sets 7-5, 6-3, y que se enfrentará en la siguiente ronda al alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo.
Por su parte, Comesaña empezó ganando su partido contra el canadiense Félix Auger-Aliassime (N.10) pero terminó inclinándose 6-7 (2/7), 6-3, 6-3.
El brasileño Joao Fonseca (N.28) se mide este martes al canadiense Denis Shapovalov (N.24) y también entrará en liza en el torneo parisino el número 1 del mundo Carlos Alcaraz, que se enfrentará al británico Cameron Norrie (N.31).
-- Resultados de la jornada de martes del Masters 1000 de París:
- Individal masculino - Primera ronda:
Valentin Vacherot (MON) derrotó a Jirí Lehecka (CZE/N.14) 6-1, 6-3
Felix Auger-Aliassime (CAN/N.9) a Francisco Comesaña (ARG) 6-7 (2/7), 6-3, 6-3
Corentin Moutet (FRA) a Reilly Opelka (USA) 3-6, 7-5, 6-1
Gabriel Diallo (CAN) a Tallon Griekspoor (NED) 6-3, 6-4
Camilo Ugo (ARG) a Tomás Etcheverry (ARG) 7-5, 6-3
