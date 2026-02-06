Cometas y gritos de victoria llenan cielos de Lahore con regreso del festival tras larga prohibición

Por Mubasher Bukhari

LAHORE, 6 feb (Reuters) - Cometas de colores extravagantes se enfrentaron en el cielo de Lahore y gritos de victoria resonaron desde los tejados el viernes, mientras la ciudad celebraba el fin de una prohibición de 18 años sobre un espectacular festival tradicional punjabi de cometas de tres días de duración

El Basant, un festival que marca el inicio de la primavera, fue prohibido en 2008 tras las muertes y lesiones de motociclistas y peatones causadas por cuerdas de cometas perdidas, a veces recubiertas de metal para hacerlas más temibles en las batallas aéreas

La prohibición se levantó en 2025 debido a la demanda pública, y el festival de este año comenzó a medianoche con el ministro de Información del Punjab, Azma Bukhari, volando la primera cometa

Familias y amigos se agolparon durante toda la noche en los tejados de la ciudad amurallada y otros barrios, volando cometas, tocando tambores y gritando "bo-kata!", o "¡atacado!", el grito de victoria tras cortar la cuerda del oponente

Abdul Aziz, de 57 años, que se describe a sí mismo como un adicto al vuelo de cometas, se había sentido desolado durante la prohibición. "Hoy, cuando lancé la primera cometa al aire, sentí como si se hubiera llenado un vacío en mi vida"

Sharmeen Mehmood, de 55 años, ávida voladora de cometas desde los 10, dijo que la acción había sido más emocionante en la oscuridad, ralentizándose con el amanecer, cuando la gente buscaba descansar y el viento amainaba, pero esperaba que se reanudara más tarde

El Gobierno ha prohibido las cuerdas metálicas o recubiertas de productos químicos. Las cometas y las cuerdas deben llevar códigos QR individuales para que puedan ser rastreadas, y los motociclistas deben colocar barras de seguridad en sus motos para defenderse de los hilos sueltos

Unos 4.600 fabricantes se han registrado ante las autoridades para vender cometas y cuerdas. El portavoz del gobierno del distrito, Haris Ali, declaró a Reuters que los tejados con 30 o más personas también deben registrarse, y que decenas de tejados han sido declarados zonas restringidas tras las inspecciones

El festival supone un impulso económico, con los hoteles a plena capacidad y las familias celebrando con grandes comidas

"Según nuestras estimaciones, el negocio de la venta y compra de cometas superaba los 3.000 millones de rupias (US$10 millones) hasta la noche del jueves", dijo Ali

En Mochi Gate, el mayor mercado de cometas y cuerdas de Pakistán, las existencias se estaban agotando

Zubair Ahmed había vendido todo su stock en dos días. "La gente se acerca a mí con dinero en la mano y me pide cuerdas a cualquier precio. Por desgracia, ya no tengo". (Reporte de Mubasher Bukhari. Redacción de Lucy Craymer. Edición de Peter Graff. Editado en español por Natalia Ramos)