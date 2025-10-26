Comienza ceremonia fúnebre de la exreina tailandesa Sirikit

La ceremonia fúnebre de un año de duración de la exreina tailandesa Sirikit comenzó el domingo en presencia de simpatizantes de la realiza que se apostaron en las calles para saludar el cortejo que llevará los restos de la exmonarca al Gran Palacio de Bangkok.

La familia real es venerada en Tailandia y muchos tratan a sus integrantes como figuras semidivinas cuyos retratos en marcos dorados se exhiben en espacios públicos y hogares de todo el país.

La exreina Sirikit, madre del actual rey Vajiralongkorn, murió el viernes a la edad de 93.

Anuncios digitales en vallas muestran tributos a la fallecida matriarca, mientras las autoridades pidieron a la población vestir en tonos oscuros y evitar actos celebratorios públicos.

Los restos de la exreina deberán realizar el domingo el corto recorrido entre el Hospital Chulalongkorn hasta la sede de la monarquía tailandesa, donde permanecerá en capilla ardiente durante un año antes de la cremación.

En sus 66 años de matrimonio con el rey Bhumibol Adulyadej, Sirikit forjó una imagen de deslumbrante *fashionista* y de madre cariñosa de la nación.

