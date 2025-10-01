Comienza el cierre de la Administración de EEUU mientras la división partidista domina en Washington

Por David Morgan, Bo Erickson, Nolan D. McCaskill y Richard Cowan

WASHINGTON, 1 oct (Reuters) -

La Administración de Estados Unidos cerró gran parte de sus funciones el miércoles debido a que las profundas divisiones partidistas impidieron que el Congreso y la Casa Blanca llegaran a un acuerdo de financiación, desencadenando lo que podría ser un largo y agotador estancamiento que podría llevar a la pérdida de miles de empleos federales.

No había un camino claro para salir del estancamiento, mientras que las agencias advirtieron que el 15º cierre de la Administración

desde 1981 detendría la publicación de un informe de empleo de septiembre estrechamente vigilado, ralentizaría los viajes aéreos, suspendería las investigaciones científicas, retendría el pago de los soldados estadounidenses y llevaría a la suspensión de 750.000 trabajadores federales con un costo diario de US$400 millones.

Trump, cuya campaña para remodelar radicalmente el Gobierno federal ya va camino de despedir a unos 300.000 trabajadores en diciembre, advirtió a los demócratas del Congreso de que un cierre podría despejar el camino a medidas "irreversibles", como el recorte de más empleos y programas.

El cierre comenzó horas después de que el Senado rechazara una medida de gasto a corto plazo que habría mantenido a flote las operaciones del

Gobierno

hasta el 21 de noviembre.

Los demócratas se opusieron a la legislación por la negativa de los republicanos a incluir una prórroga de las prestaciones sanitarias para millones de estadounidenses que expiran este año. Los republicanos afirman que esta cuestión debe tratarse por separado. En cuanto a la financiación del Gobierno, se trata de US$1,7 billones para el funcionamiento de las agencias, lo que supone aproximadamente una cuarta parte del presupuesto total de US$7 billones de la Administración. Gran parte del resto se destina a programas de salud y jubilación y al pago de intereses de la creciente deuda de US$37,5 billones.

Analistas independientes advierten que el cierre podría durar más que otros relacionados con el presupuesto del pasado, con Trump y representantes de la Casa Blanca amenazando con castigar a los demócratas con recortes a los programas gubernamentales y la nómina federal.

El director de presupuesto de Trump, Russell Vought, que ha pedido asignaciones "menos bipartidistas", amenazó con despidos permanentes la semana pasada en caso de cierre.

Los futuros de Wall Street caían, el oro alcanzaba un máximo histórico y las bolsas asiáticas se tambaleaban ante la preocupación de los inversores por los retrasos en la publicación de datos clave y el impacto de la pérdida de empleos.

El dólar se acercaba al mínimo de una semana frente a sus principales pares.

CIERRE RÉCORD EN EL PRIMER MANDATO DE TRUMP

El cierre

de la Administración más largo en la historia de Estados Unidos duró 35 días entre diciembre de 2018 y enero de 2019 durante el primer mandato de Trump, en una disputa sobre la seguridad fronteriza.

"Lo único que quieren es intentar intimidarnos. Y no lo van a conseguir", dijo el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en un discurso en el hemiciclo un día después de una reunión en la Casa Blanca con Trump y otros líderes del Congreso que terminó con los dos partidos muy distanciados.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, describió el fallido proyecto de ley de gastos a corto plazo como una medida "no partidista" desprovista de cláusulas políticas partidistas que los demócratas no han tenido problemas en aceptar en años anteriores.

"Lo que ha cambiado es que el presidente Trump está en la Casa Blanca. De eso se trata. Esto es política. Y no hay ninguna razón sustantiva por la que deba haber un cierre de la Administración", dijo el republicano de Dakota del Sur a los periodistas.

Los republicanos de Trump tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero las reglas legislativas requieren que 60 de los 100 senadores estén de acuerdo en la legislación de gastos. Eso significa que se necesitan al menos siete demócratas para aprobar un proyecto de ley de financiación.

(Información de Richard Cowan, Nolan D. McCaskill, Bo Erickson y David Morgan; información adicional de Jasper Ward y Katharine Jackson; edición de Scott Malone y Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)