Comienza en Moscú el juicio contra Euroclear por activos rusos congelados

El juicio del Banco Central de Rusia (BCR) contra la compañía belga Euroclear, que posee la mayor parte de los activos rusos congelados en Europa tras la ofensiva contra Ucrania, comenzó el viernes en Moscú, constataron periodistas de la AFP.

El banco reprocha a Euroclear haberle causado un "perjuicio" al privarlo de la gestión de "liquidez y títulos" que le pertenecen.

La jueza Ana Petrukhina decidió que la vista preliminar se lleve a cabo a puerta cerrada, a petición del BCR, que quiere "proteger el secreto bancario".

La decisión contrarió a los abogados de varias decenas de tenedores privados de activos congelados por Euroclear, que querían participar en el juicio.

Según medios públicos rusos, la cantidad reclamada engloba el importe de los activos congelados y la indemnización por pérdida de ganancias, es decir el equivalente a unos 200.000 millones de euros al tipo de cambio actual.

La congelación de estos activos forma parte de las sanciones occidentales impuestas a Moscú por su ofensiva a gran escala contra Ucrania, lanzada en febrero de 2022.

Rusia considera ilegales estas medidas.

El anuncio en diciembre de este juicio contra Euroclear se produjo mientras la Unión Europea debatía el uso de los fondos rusos congelados para ofrecer un salvavidas financiero a Ucrania.

El bloque finalmente no logró ponerse de acuerdo debido a la oposición de varios países, incluida Bélgica, y optó por un préstamo en lugar de confiscar los activos rusos.

Moscú calificó de "robo" la posibilidad de que los europeos se apoderasen de estos activos y advirtió de "graves consecuencias" si se llevaba a cabo.

Funcionarios rusos han mencionado posibles incautaciones de activos europeos en Rusia y procedimientos judiciales ante instancias internacionales.