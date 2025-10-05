Comienza festividad judía de Sucot que celebra la recolección de la cosecha
- 1 minuto de lectura'
Sucot, una festividad judía de una semana que celebra la tradicional recolección de la cosecha, comienza al atardecer del lunes y continúa hasta el lunes 13 de octubre.
Se considera uno de los festivales más alegres del calendario judío, distintivo porque explícitamente anima a los judíos a regocijarse y desalienta el luto público.
Las descripciones de estos días sagrados están disponibles aquí de dos de las principales ramas del judaísmo en Estados Unidos:
___
The Hasidic organization Chabad-Lubavitch
___
Este año, el primer día completo de Sucot cae el 7 de octubre, el segundo aniversario del ataque de Hamás en 2023 al sur de Israel que dejó más de 1200 personas muertas y 251 personas tomadas como rehenes.
Creyendo que el luto público está prohibido por la ley judía durante Sucot, una coalición de líderes y activistas judíos en la ciudad de Nueva York está organizando lo que llaman un Círculo de Unidad, esperando que miles de personas se reúnan en el Gran Césped de Central Park para "bailar, rezar y celebrar juntos la vida y la resiliencia judía".
___________________________________
La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.
___________________________________
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Otras noticias de Israel
- 1
Así está la tabla de precios de la construcción en octubre 2025
- 2
Hay alerta amarilla por tormentas y vientos para este domingo 5 de octubre: las provincias afectadas
- 3
Toyota lanza en los próximos meses su SUV más barato en el país: cómo será
- 4
Camila Homs reveló cómo se llamará su hija con José Sosa y sus seguidores lo asociaron a Tini Stoessel