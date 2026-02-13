Comienza la audiencia sobre el "casco conmemorativo" del ucraniano descalificado

Por Giancarlo Navach

MILÁN, 13 feb (Reuters) - El Tribunal Arbitral del Deporte comenzó a escuchar el viernes la apelación del deportista ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, y se espera que más tarde se pronuncie sobre si podrá volver a competir en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina tras su descalificación por su "casco conmemorativo".

El jueves, el deportista de 27 años fue retirado del programa olímpico cuando el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF, por sus siglas en inglés) dictaminó que las fotografías del casco, de atletas fallecidos desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, infringían las normas de neutralidad política de los Juegos. Heraskevych solicita su reincorporación o, al menos, una carrera supervisada por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en francés), a la espera de la decisión del máximo tribunal deportivo antes de las dos últimas carreras previstas para el viernes por la tarde.

El secretario general del TAS, Matthieu Reeb, no pudo precisar cuándo se tomará la decisión, a pesar de la apretada agenda.

"Esperamos que la decisión final se anuncie hoy, pero me resulta difícil decir cuándo", dijo Reeb a los periodistas. "Obviamente, conocemos el calendario de la competición y el objetivo del TAS es poder tomar una decisión antes del inicio de la carrera, pero no sabemos cuánto tiempo durará la vista".

"Solo contamos con una árbitra de Alemania, que se encargará de este caso. Tenemos participantes que asisten en persona, como el COI (Comité Olímpico Internacional), el atleta está aquí, su padre también".

"Tenemos un representante de la IBSF que asiste de forma remota. El atleta también cuenta con la asistencia de un asesor legal que habla desde Kiev".

Heraskevych insistió en que su lugar no estaba en Milán, sino en Cortina d'Ampezzo, donde se celebran las competiciones de deslizamiento.

"No deberían suspenderme. Creo que no he infringido ninguna norma", afirmó Heraskevych.

"Debería participar en los Juegos, en la competición, y no en esta audiencia". (Escrito por Julien Pretot; Editado por Hugh Lawson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)