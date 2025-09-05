Comienza la cosecha de maíz en Francia con grano en condiciones estables

5 sep (Reuters) - Las condiciones de los cultivos de maíz en Francia, el mayor productor de cereales de la Unión Europea, se han mantenido estables por segunda semana consecutiva, mientras que la cosecha ha comenzado en el suroeste del país, informó el viernes la oficina agrícola FranceAgriMer.

Las últimas calificaciones de los cultivos indican que las lluvias y las temperaturas más suaves registradas desde finales de agosto han dado una tregua al maíz, aunque se espera que los rendimientos de la cosecha sigan siendo inferiores a los del año pasado, tras los repetidos periodos de calor y sequía del verano boreal.

FranceAgriMer estimó que el 62% de los cultivos de maíz en grano se encontraban en buenas o excelentes condiciones al 1 de septiembre, sin cambios respecto a las dos semanas anteriores.

No obstante, la cifra era inferior al 79% de hace un año y la más baja para esta época del año desde 2022, cuando el maíz también sufrió las inclemencias del verano boreal.

La cosecha se había completado en un 1% al 1 de septiembre, en línea con el promedio de los últimos cinco años, según la oficina.

Esta semana han caído chubascos en gran parte de Francia, lo que puede favorecer el desarrollo tardío del maíz, pero puede retrasar la recolección de los cultivos maduros.

El Ministerio de Agricultura francés pronosticó a principios de agosto un descenso de la producción de más del 5% respecto al año pasado, ya que se espera que el calor y la sequía reduzcan los rendimientos y contrarresten el aumento de la siembra. (Reporte de Gus Trompiz, Clement Martinot y Gianluca Lo Nostro; Editado en español por Javier Leira)