Comienza la Europa League, el baile de los que sueñan con codearse con la nobleza

Este miércoles empieza la Europa League, la segunda competición europea de clubes en la que la mayoría de sus participantes, que tienen un acceso muy complicado a la Champions a través de sus campeonatos, sueñan con ganarla para poder codearse con la élite del fútbol continental el próximo año.

El formato es exactamente igual que el de su hermana mayor, la Liga de Campeones: 36 equipos, cada uno de los cuales se enfrentará entre el 24 de septiembre al 29 de enero de 2025 a ocho rivales para establecer una clasificación común.

Los ocho mejores se clasificarán directamente a octavos de final; los equipos del 9º al 24º puesto pasarán por un play-off del que saldrán los otros ocho octavofinalistas.

Y a partir de entonces el tradicional ida y vuelta hasta conocer los dos finalistas que se enfrentarán por el título en Estambul el 20 de mayo de 2026.

El Tottenham es el modelo a seguir para la gran mayoría de estos clubes. Los Spurs tuvieron una mala campaña en la Premier League, quedaron justo por encima de la zona de descenso, pero la victoria en la final de la Europa League contra el Manchester United les abrió las puertas de la presente edición de la Liga de Campeones.

Siete campeones de Europa

Y participar en la Champions no es sólo una cuestión de prestigio, sino también de mucho dinero, ya que los ingresos por club en el mayor torneo de clubes son mucho más importantes.

Aunque sin tener el pedigrí de la mayoría de los participantes en la Champions, muchos de los clubes que tomarán parte en la Europa League cuentan un amplio historial en el fútbol europeo.

Entre los 36 participantes hay varios campeones de Europa (Oporto, Nottingham Forest, Aston Villa, Feyenoord, Estrella Roja, Steaua y Celtic) y otros habituales de la escena europea (Roma, Dinamo Zagreb, Glasgow Rangers, Stuttgart o Lyon).

Y los hay que, como los dos representantes del fútbol español (Betis y Celta) aspiran a hacerse un nombre en Europa.

El camino a Estambul es largo y tortuoso, pero el premio para el ganador es tan goloso que el esfuerzo habrá valido la pena.

Programa de la primera jornada de la Europa League:

Miércoles:

(16:45 GMT) Midtjylland - Sturm Graz

PAOK - Maccabi Tel Aviv

(19:00 GMT) Sporting de Braga - Feyenoord

Friburgo - Basilea

Betis - Nottingham

Niza - Roma

Malmö FF - Ludogorets

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe SK

Estrella Roja - Celtic de Glasgow

Jueves:

(16:45 GMT) Go Ahead Eagles - FC Steaua

Lille - Brann Bergen

(19:00 GMT) Aston Villa - Bolonia

Glasgow Rangers - Genk

Stuttgart - Celta

Young Boys - Panathinaikos

Salzburgo - Oporto

FC Utrecht - Lyon

Ferencváros - Viktoria Pílsen

