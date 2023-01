Comienza la Expo Hajj 2023, bajo el patrocinio del Gobernador de La Meca

JEDDAH, Arabia Saudí--(BUSINESS WIRE)--ene. 12, 2023--

S.A.R. el Pr√≠ncipe Jaled Al-Faisal, Consejero del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas y Gobernador de la Regi√≥n de La Meca, y S.A.R. el Pr√≠ncipe Faisal bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Gobernador, provincia de Medina, inaugur√≥ la conferencia y exposici√≥n de 2023 sobre el Hayy y la Umrah "Hajj Expo". Celebrada en Jeddah, la segunda edici√≥n de la Hajj Expo cont√≥ con 81 ponentes de los sectores p√ļblico y privado, as√≠ como con delegaciones de alto nivel de ministros de asuntos religiosos, jefes de misiones de Hajj y autoridades superiores de m√°s de 57 pa√≠ses.

H.R.H Prince Khaled Al-Faisal, Advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques and Governor of Makkah Region touring the exhibition with H.E. Minister of Hajj and Umrah, Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah (Photo: AETOSWire)

S.E. el Ministro de Hajj y Umrah, Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah dio la bienvenida a los distinguidos invitados, se√Īalando que la principal prioridad de Arabia Saud√≠ es garantizar que los peregrinos puedan realizar el Hajj y la Umrah de forma segura y protegida, mejorando las capacidades digitales de los servicios. ‚ÄúSe trata de un compromiso hist√≥rico y un honor del que el Gobierno de las Dos Mezquitas Sagradas debe sentirse orgulloso‚ÄĚ, afirm√≥.

Al-Rabiah reiteró la voluntad del Ministerio de enriquecer la experiencia del Hayy y y la Umrah mediante el desarrollo de servicios y soluciones y la introducción de normas y procedimientos mejorados. Elogió el compromiso de las autoridades competentes y la pronta firma de los acuerdos sobre el Hayy como "testimonio de la incesante voluntad de ofrecer mejores servicios a los peregrinos y a los participantes en la Umrah".

En el acto se firmaron varios acuerdos y memorandos de entendimiento entre entidades clave, en particular la Autoridad General de Awqaf (General Authority for Awqaf - GAA), la Autoridad General Saud√≠ de Convenciones y y Exposiciones (Saudi Conventions and Exhibitions General Authority - SCEGA), la Academia Global Rey Salman para la Lengua √Ārabe (King Salman Global Academy for Arabic Language - KSAA), la Organizaci√≥n Saud√≠ de Normas,, Metrolog√≠a y Calidad (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO) y el Comit√© de Medios de Comunicaci√≥n y Concienciaci√≥n Bancaria de los Bancos Saud√≠es (Media and Banking Awareness Committee for Saudi Banks). Tambi√©n se firmaron m√°s de 57 acuerdos de servicios para el Hayy, relativos al n√ļmero de peregrinos del Hayy, planes espec√≠ficos para la llegada de los peregrinos y requisitos sanitarios e instrucciones de procedimiento.

La Hajj Expo debatió formas de mejorar la calidad de los servicios del Hayy en 10 sesiones magistrales, 13 mesas redondas y "Charlas sobre el Hayy", así como 36 talleres y otros actos y actividades: la exposición islámica, la zona de desafíos del Hayy y la Umrah, y la zona de empresas emergentes.

Hajj Expo tiene como objetivo construir un ecosistema integrado y sostenible de servicios y soluciones para mejorar la experiencia de los peregrinos, anticipar futuras direcciones y establecer oportunidades para nuevas colaboraciones, acuerdos e iniciativas locales e internacionales, al tiempo que muestra los esfuerzos de Arabia Saudí para mejorar el desarrollo sostenible de los servicios a los peregrinos.

