Comienza la fase de veredicto y sentencia en el juicio a Bolsonaro en Brasil

BRASILIA (AP) — Comienza el martes la fase de veredicto y sentencia en el juicio al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien enfrenta acusaciones de liderar una conspiración para mantenerse en el poder.

Un panel del Supremo Tribunal Federal programó sesiones durante cinco días hasta el 12 de septiembre para decidir si el exlíder de extrema derecha es culpable de intentar anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2022, cuando fue derrotado por estrecho margen por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"La historia nos enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la paz", declaró el juez Alexandre de Moraes al comenzar el juicio.

Bolsonaro, quien niega cualquier delito, fue acusado de cinco cargos relacionados con el intento de llevar a cabo un golpe de Estado. Está bajo arresto domiciliario y ha dicho repetidamente que el juicio tiene motivaciones políticas.

Ese argumento convenció al presidente estadounidense Donald Trump, quien vinculó directamente un arancel del 50% sobre los productos brasileños importados a la situación judicial de su aliado. Trump ha calificado los procedimientos como una "caza de brujas", lo que ha desencadenado reacciones nacionalistas de muchos políticos brasileños.

Se acusa a Bolsonaro de intentar llevar a cabo un golpe de Estado, de participar en una organización criminal armada, de intentar la abolición violenta del Estado de Derecho democrático y de dos cargos relacionados con la destrucción de propiedad estatal.

Un veredicto de culpabilidad solo por el cargo de conspiración para el golpe conlleva una sentencia de hasta 12 años.

Otros siete aliados cercanos de Bolsonaro están siendo juzgados junto al expresidente, incluidos su excompañero de fórmula y ministro de defensa Walter Braga Netto y el exministro de defensa Paulo Sérgio Nogueira.

El máximo tribunal electoral de Brasil ya ha prohibido a Bolsonaro postularse en elecciones hasta 2030 por abuso de poder y por sembrar dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica del país.

Una investigación de la policía federal indicó que los esfuerzos por difundir noticias falsas sobre el sistema de votación de Brasil formaban parte de un plan multifacético para mantener a Bolsonaro en el poder.

Parte de ese complot incluía un plan para asesinar a Lula y a un juez del Tribunal Supremo, según alega la fiscalía. También afirma que el motín del 8 de enero, cuando los partidarios de Bolsonaro saquearon los principales edificios gubernamentales una semana después de que Lula asumiera el cargo, fue un intento de forzar la intervención militar y derrocar al nuevo presidente.

La fiscalía terminó de presentar su caso en julio y la defensa concluyó sus argumentos a mediados de agosto.

Poco después, la policía acusó a Bolsonaro y a su hijo Eduardo de obstrucción de justicia en un caso separado.

Dijeron que el expresidente una vez quiso huir a la Argentina y solicitar asilo político.

Eduardo Bolsonaro se mudó a Estados Unidos a principios de este año a pesar de tener un escaño en el Congreso de Brasil y ha buscado sanciones contra el juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso de su padre. La administración de Trump impuso tales medidas a finales de julio.

Las autoridades ven a Bolsonaro como un riesgo de fuga. En el período previo al veredicto y la fase de sentencia, el Tribunal Supremo ordenó medidas de seguridad adicionales. El sábado, De Moraes permitió la inspección de vehículos que salían de la residencia de Bolsonaro y ordenó la vigilancia presencial del área que rodea su hogar.

Los expertos han calificado el juicio de Bolsonaro como "histórico" y han destacado que es la primera vez que altos funcionarios acusados de un intento de golpe son sometidos a un juicio penal.

Una dictadura militar gobernó Brasil entre 1964 y 1985, una era por la que Bolsonaro ha expresado nostalgia. El gobierno aprobó una amplia Ley de Amnistía en 1979 y Brasil nunca procesó a ninguno de los oficiales militares responsables de las violaciones generalizadas de derechos humanos durante esa era.

El violento pasado de Brasil aún no ha sido completamente enfrentado, pero este juicio marca una ruptura histórica con la impunidad, dijo Lucas Figueiredo, autor de varios libros sobre la dictadura más reciente del país.

"El tiempo dirá si es 100% exitoso, pero lo que estamos viendo hoy es un movimiento que rompe con una tradición de golpes militares", afirmó.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.