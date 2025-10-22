Comienza la producción de la primera gran mina de cobre de Angola

Por Miguel Gomes

LUANDA, 22 oct (Reuters) - La primera gran mina de cobre de Angola, Tetelo, comenzará pronto a producir, según anunció el miércoles el ministro de Minas, Diamantino Azevedo, en el marco de los esfuerzos del país africano, rico en petróleo, por diversificarse hacia los minerales de energía limpia.

Se espera que la mina de US$250 millones, propiedad de la china Shining Star Icarus, produzca 25.000 toneladas métricas anuales de concentrado de cobre en los dos primeros años de funcionamiento. La fase inicial será una explotación a cielo abierto, seguida de minería subterránea a partir del segundo semestre de 2026.

“Tengo el honor de anunciar la inauguración de la mina de Tetelo, que tendrá lugar dentro de unos días”, declaró Azevedo en una conferencia sobre minería celebrada en la capital, Luanda.

Ivanhoe Mines y Anglo American también tienen proyectos de exploración de cobre en Angola.

Junto con los metales para baterías como el litio, el cobalto o el níquel, el cobre también se considera esencial en la transición hacia las energías renovables.

(Reportaje de Miguel Gomes, edición de Nelson Banya y Tomasz Janowski, Editado en español por Juana Casas)