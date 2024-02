COLUMBIA, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — El primer juicio federal por un delito de odio basado en la identidad de género comenzó el martes en Carolina del Sur, donde un hombre enfrenta cargos por haber matado a una mujer transgénero de raza negra y haber huido después a Nueva York.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que en agosto de 2019, Daqua Lameek Ritter atrajo a la mujer —a la que se hace referencia como Dime Doe en los documentos judiciales— para que condujera hasta un condado rural escasamente poblado de Carolina del Sur. A continuación, Ritter le disparó tres veces en la cabeza con una pistola de calibre .22 después de que llegaron a una zona aislada cerca de la casa de su tío, según Ben Garner, fiscal federal adjunto del distrito de Carolina del Sur.

En los últimos años se ha registrado un aumento en los ataques contra la comunidad LGBTQ+. Durante décadas, las mujeres transgénero de color han enfrentado tasas desproporcionadamente altas de violencia y crímenes de odio, según el Departamento de Seguridad Nacional. En 2022, el número de delitos de odio por motivos de identidad de género denunciados por el FBI aumentó un 37% en comparación con el año anterior.

Y hasta 2009, las leyes federales sobre delitos de odio no tomaban en cuenta los delitos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima. La primera condena de un caso que involucraba a una víctima que fue atacada por su identidad de género se produjo en 2017. Un residente de Mississippi recibió una sentencia de 49 años de prisión como parte de un acuerdo de culpabilidad luego de que admitió haber matado a una mujer transgénero de 17 años de edad.

Pero el martes es la primera ocasión que un caso de ese tipo se lleva a juicio, de acuerdo con Brook Andrews, fiscal federal adjunto para el distrito de Carolina del Sur. Nunca antes un jurado federal ha decidido si declarar culpable y sentenciar a alguien por un delito basado en la identidad de género de la víctima.

