Comienza remodelación de cárcel Helicoide, tras orden de cierre en Venezuela

El gobierno de Venezuela informó el lunes el inicio de la remodelación de la temida cárcel Helicoide, considerada un lugar de torturas, para convertirla en un centro social luego de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó su cierre

"Inmediatamente comenzó la elaboración del proyecto. Consultamos a la comunidad, a la familia policial, hicimos el levantamiento arquitectónico y de ingeniería, y hoy podemos decir que, en menos de un mes, el mismo ya fue aprobado y comienza su fase de ejecución", dijo en un video difundido en X el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero. Ordenó el cierre del Helicoide, que aún funciona como centro de reclusión. La oposición y activistas de derechos humanos denuncian esa prisión como un símbolo de tortura en Venezuela.