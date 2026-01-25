Comienza ronda final de elecciones en Birmania convocadas por junta militar

Birmania inició el domingo la última fase de unas elecciones legislativas en las que un partido promilitar se perfila como ganador, en un proceso convocado por la junta que, según observadores, permitirá a las fuerzas armadas seguir controlando el país

La votación inició alrededor de las 6:00 locales (23:30 GMT del sábado) en la segunda ciudad, Mandalay, con el partido progubernamental Unión, Solidaridad y Desarrollo (PUSD) ya perfilado a una victoria arrasadora

Desde su independencia en 1948, Birmania estuvo dirigida por regímenes militares hasta que los generales dieron paso a un gobierno civil para una década de reformas

Este paréntesis democrático terminó en 2021 con un golpe de Estado militar y el arresto de la exlíder y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, lo que sumió al país del sudeste asiático en una guerra civil y una crisis humanitaria

La tercera y última fase de las legislativas, que se extendió durante un mes, comenzó el domingo en decenas de circunscripciones

- "No espero nada" -

La junta afirma que estos comicios permitirán la vuelta de la democracia, pero en realidad no pueden celebrarse en vastas zonas controladas por los rebeldes y además el partido de Aung San Suu Kyi, aún encarcelada, ha sido disuelto

"No espero nada de estas elecciones", dijo a la AFP una habitante de Rangún, de 34 años, que pidió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad. "Simplemente creo que las cosas seguirán estancadas", añadió

Periodistas de la AFP observaron el comienzo de la votación en la ciudad de Mandalay, donde el educador de 53 años, Zaw Ko Ko Mying, votó temprano en un colegio

"Aunque no espero mucho, quiero ver un país mejor", comentó a la AFP. "Me siento aliviado después de votar, es como cumplir mi deber"

En las dos primeras fases de las elecciones, el PUSD, considerado por expertos como un relevo civil de la junta, obtuvo más del 85% de los escaños de la cámara baja en juego y dos tercios de los de la cámara alta

La Constitución, redactada por el ejército, reserva además una cuarta parte de los escaños de cada cámara a las fuerzas armadas

Las dos cámaras legislativas deberán escoger al presidente, y el jefe de la junta, Min Aung Hlaing, no descartó la posibilidad de postularse a la presidencia

Según analistas, los militares celebran una elección controlada para darle a su gobierno un matiz de legitimidad civil

Los resultados oficiales podrían conocerse posteriormente esta semana, aunque el PUSD podría proclamar su victoria el lunes