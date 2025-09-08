LA NACION

Comienza siembra de soja brasileña 2025/26, el maíz avanza más despacio: según AgRural

SAO PAULO, 8 sep (Reuters) - Los agricultores del estado de Paraná, en el sur de Brasil, han comenzado a plantar la cosecha de soja 2025/26, que representa el 0,02% de la superficie total proyectada del país, dijo AgRural el lunes, señalando que hace un año la siembra aún no había comenzado.

Se espera que la producción brasileña de soja en 2025/26 ascienda a 180,92 millones de toneladas, un aumento del 5,3% respecto a la cosecha de la temporada anterior, que fue de 171,84 millones de toneladas, según Safras & Mercado, otra consultora.

Safras calcula que los agricultores de soja de Brasil, el mayor productor y exportador mundial, sembrarán una superficie equivalente a 48,21 millones de hectáreas (119,129 millones de acres), lo que representa un aumento del 1,2% respecto al año anterior.

Los agricultores brasileños también han comenzado a sembrar su primer maíz de la temporada 2025/26, según AgRural.

El cultivo ha cubierto hasta ahora el 12% del área proyectada en el centro-sur de Brasil, por debajo del 15% visto en esta época el año pasado, dijo AgRural.

(Reportaje de Isabel Teles, Editado en español por Juana Casas)

