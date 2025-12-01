Comienzan a administrar innovadoras inyecciones para prevenir el VIH en África

Sudáfrica, Esuatini y Zambia comenzaron este lunes a administrar una nueva e innovadora inyección para la prevención del VIH, el primer lanzamiento público del medicamento en África, el continente más afectado del mundo.

Se ha demostrado que el Lenacapavir, que solo debe administrarse dos veces al año, reduce el riesgo de transmisión del VIH en más de un 99,9%, lo que lo asemeja funcionalmente a una potente vacuna.

En Sudáfrica, donde uno de cada cinco adultos vive con VIH, una unidad de investigación de la Universidad de Wits supervisó el lanzamiento como parte de una iniciativa financiada por Unitaid, la agencia de salud de Naciones Unidas.

"Las primeras personas comenzaron a utilizar Lenacapavir para la prevención del VIH en Sudáfrica (...) lo que lo convierte en uno de los primeros usos reales de la inyección semestral en países de ingresos bajos y medios", afirmó Unitaid en un comunicado.

La agencia no especificó cuántas personas recibieron las primeras dosis del medicamento, que cuesta US$28.000 por persona al año en Estados Unidos. Se espera una implantación nacional más amplia para el próximo año.

Los países vecinos Zambia y Esuatini recibieron 1.000 dosis el mes pasado como parte de un programa estadounidense y lanzaron el medicamento en las ceremonias del Día Mundial del Sida el lunes.

En la circunscripción de Hhukwini, en Esuatini, decenas de personas hicieron fila para recibir la vacuna en un animado acto público lleno de canciones y bailes.

"Hoy es un punto de inflexión en nuestra respuesta nacional al VIH", afirmó el primer ministro Russell Dlamini. La inyección "nos da nuevas esperanzas y una poderosa herramienta para proteger a nuestros ciudadanos", agregó.

Precio fuera del alcance

En el marco del programa de Estados Unidos, el fabricante Gilead Sciences acordó suministrar Lenacapavir sin ánimo de lucro a dos millones de personas en países con una alta incidencia del VIH durante tres años.

Sin embargo, Washington no proporcionará dosis a Sudáfrica a pesar de su participación en los ensayos clínicos, en un contexto de desacuerdo entre ambos países en varias cuestiones políticas.

"Obviamente, animamos a todos los países, especialmente a países como Sudáfrica, que cuentan con medios propios significativos, a financiar las dosis para su propia población", declaró a finales del mes pasado Jeremy Lewin, alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense.

Los críticos afirman que los envíos estadounidenses están muy por debajo de las necesidades reales y que el precio de mercado está fuera del alcance de la mayoría de la población.

Según datos de ONUSIDA de 2024, África oriental y meridional concentran alrededor del 52% de los 40,8 millones de personas que viven con el VIH en todo el mundo.

Solo en Zambia, aproximadamente 1,4 millones de personas viven con VIH, con 30.000 nuevas infecciones cada año, según el Ministerio de Salud, mientras que en Esuatini, un pequeño reino de 1,2 millones de habitantes, alrededor de 220.000 personas viven con el virus.

Se espera que a partir de 2027 estén disponibles versiones genéricas de Lenacapavir a un precio aproximado de US$40 al año en más de 100 países, gracias a acuerdos de Unitaid y la Fundación Gates con empresas farmacéuticas indias.

La profilaxis previa a la exposición, o PrEP, se ha utilizado durante más de una década para prevenir el VIH, pero la necesidad de tomar una pastilla diaria limitó su impacto en las infecciones a nivel mundial.

bur-ho/br/phz/hgs/eg