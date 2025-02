Comienzan despidos masivos de empleados mientras trump y musk purgan el gobierno de eeuu

*

Envían avisos de despido a trabajadores del Departamento de Educación y la Administración de Pequeñas Empresas

*

Juez de EEUU abre camino para que empleados federales acepten la indemnización de Trump

*

Trump defiende iniciativa y dice que el gobierno es demasiado grande

Por Tim Reid

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) - Los despidos masivos en varias agencias del gobierno de Estados Unidos han comenzado mientras el presidente Donald Trump y el CEO de Tesla Elon Musk aceleran la purga de la burocracia federal del país, dijeron el jueves a Reuters fuentes sindicales y empleados familiarizados con los despidos.

En las últimas 48 horas se han enviado correos electrónicos de despido a decenas de empleados del gobierno, en su mayoría trabajadores recientemente contratados que todavía están en período de prueba, en el Departamento de Educación, la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y la Administración de Servicios Generales (GSA).

"La Agencia considera que usted no es apto para continuar trabajando porque su capacidad, conocimientos y habilidades no se ajustan a las necesidades actuales y su desempeño no ha sido adecuado para justificar un empleo en la agencia", dicen las cartas enviadas al menos a 45 personas en período de prueba en la SBA.

Reuters ha visto una copia de la carta de despido.

Cartas enviadas al menos a 160 empleados recientemente contratados en el Departamento de Educación, también vistas por Reuters, decían que la continuación de su empleo "no estaría en el interés público".

Trump pidió repetidamente la eliminación del Departamento de Educación durante su campaña presidencial. El miércoles lo calificó de "estafa" y dijo que quiere que se cierre.

Alrededor de 100 empleados en período de prueba recibieron cartas de despido el miércoles en la GSA, según dos personas familiarizadas con los despidos.

Los despidos se producen en momentos en que Trump ha encargado a Musk, nacido en Sudáfrica, y a los miembros de su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés) llevar a cabo una reducción masiva de la fuerza laboral federal civil de 2,3 millones de personas y el posible cierre de agencias gubernamentales enteras.

DOGE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un portavoz de la Oficina de Gestión de Personal, el brazo de recursos humanos del gobierno estadounidense, dijo: "La administración Trump está alentando a las agencias a utilizar el período de prueba como fue previsto: como una continuación del proceso de solicitud de empleo, no como un derecho a un empleo permanente".

La iniciativa de recorte de gastos, sin precedentes, ha sembrado el pánico entre los trabajadores federales en la capital estadounidense y ha provocado protestas públicas.

Trump ha intentado seguir adelante con la iniciativa a pesar de una andanada de demandas de sindicatos y fiscales generales demócratas y críticas de algunos correligionarios republicanos de que la iniciativa tiene motivaciones ideológicas.

Trump ha defendido la iniciativa, diciendo que el gobierno federal está demasiado inflado y que se pierde mucho dinero en derroches y fraudes.

Si bien hay un acuerdo bipartidista sobre la necesidad de reformar el gobierno, los críticos han cuestionado la estrategia de fuerza bruta de Musk, que ha acumulado una influencia extraordinaria.

Según datos del gobierno, hay alrededor de 280.000 empleados públicos civiles que fueron contratados hace menos de dos años, de los cuales la mayoría aún están en período de prueba.

El martes, con Musk a su lado en la Oficina Oval, Trump firmó una orden ejecutiva que amplía enormemente el poder de DOGE, ordenando a las agencias estadounidenses que se preparen para despidos masivos y trabajen en estrecha colaboración con el equipo de Musk para identificar a los empleados del gobierno que pueden ser despedidos.

(Reporte de Tim Reid, editado en español por Lucila Sigal)