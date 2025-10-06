Comienzan en Egipto las conversaciones sobre el plan para poner fin a la guerra de Gaza

Por Nidal al-Mughrabi, Alexander Cornwell y Jasper Ward

SHARM EL-SHEIJ, 6 oct (Reuters) -

Delegaciones de Israel y Hamás iniciaron el lunes en Egipto negociaciones indirectas que Estados Unidos espera que pongan fin a la guerra en Gaza, enfrentándose a cuestiones polémicas como las exigencias de que Israel se retire del enclave y Hamás se desarme.

Tanto Israel como Hamás han respaldado los principios generales del plan del presidente Donald Trump, según el cual cesarían los combates, los rehenes quedarían libres y la ayuda llegaría a Gaza, que es lo más cerca que han estado del fin de los enfrentamientos.

El plan también cuenta con el respaldo de estados árabes y occidentales. Trump ha pedido que se negocie rápidamente un acuerdo definitivo.

"Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y pido a todo el mundo que se MUEVA RÁPIDO", dijo Trump en una publicación en las redes sociales.

Sin embargo, ambas partes están buscando claridad sobre detalles cruciales, incluso algunas que han hecho naufragar todos los intentos anteriores de poner fin a la guerra y podrían evitar cualquier resolución rápida.

Trump ha pedido a Israel que suspenda sus bombardeos a Gaza durante las conversaciones. Residentes de Gaza dijeron que Israel había reducido sustancialmente su ofensiva, pero no la había detenido del todo.

Las autoridades sanitarias de Gaza informaron de 19 muertos por ataques israelíes en las últimas 24 horas, alrededor de un tercio de la cifra diaria usual de las últimas semanas, cuando Israel ha estado montando una de sus mayores ofensivas de la guerra, un asalto total a la ciudad de Gaza.

La televisión estatal egipcia informó de que las conversaciones habían comenzado en el balneario de Sharm el Sheij, en el mar Rojo.

La reunión comienza en la víspera del segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel que desencadenó la guerra, cuando los combatientes mataron a 1200 personas y tomaron 251 rehenes, el día más mortífero para los judíos desde el Holocausto.

La campaña militar de represalias de Israel ha matado a más de 67.000 palestinos y ha dejado a la mayoría de los 2,2 millones de habitantes de Gaza sin hogar y hambrientos entre los escombros del enclave destruido por los incesantes bombardeos.

Fuentes egipcias afirmaron que Hamás quería que se aclararan varios detalles, entre ellos las garantías de que Israel cumplirá con sus promesas de retirar sus tropas de Gaza una vez que los militantes renuncien a su influencia liberando a los rehenes.

