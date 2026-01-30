Comienzan protestas nacionales contra ICE en Mineápolis en medio de mensajes contradictorios de Trump

Por Brad Brooks, Maria Tsvetkova y Daniel Trotta

Mineápolis, 30 ene (Reuters) - Organizadores estudiantiles convocaron el viernes a huelgas y protestas alrededor de Estados Unidos para exigir que los agentes federales de inmigración se retiren de Minnesota, en donde los disparos mortales contra dos ciudadanos estadounidenses han desatado la indignación pública

La jornada nacional de protestas, en la que estudiantes y profesores abandonaron las escuelas desde Arizona hasta Georgia, se produjo en medio de mensajes contradictorios de la administración Trump sobre el futuro de la Operación Metro Surge, que ha desplegado a unos 3.000 agentes federales a la zona de Mineápolis para realizar campaña de represión de la inmigración

Los tiroteos mortales perpetrados por agentes federales contra los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti el sábado y Renee Good el 7 de enero en Mineápolis durante la operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han avivado la indignación pública y alimentado los llamamientos a protestas

En un barrio de Mineápolis aledaño a los lugares donde murieron Good y Pretti, unos 50 profesores y miembros del personal de escuelas locales se manifestaron el viernes con pancartas contra ICE, gritando con megáfonos y pidiendo a los agentes federales de inmigración que abandonaran su ciudad

Un profesor, que pidió no ser identificado, dijo que marchaban "para enviar un mensaje al resto del país para que se organicen y resistan, porque es posible que la agresiva invasión de los agentes federales les toque a ellos después"

Las protestas se extendieron mucho más allá de Minnesota

"No al trabajo. No a la escuela. No a las compras. Dejen de financiar al ICE", decía un eslogan en el sitio web de los organizadores, nationalshutdown.org, que enumeraba 250 lugares para las protestas del viernes en 46 estados y en ciudades importantes como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Washington

En Georgia, los estudiantes de 90 institutos de secundaria, desde Atlanta hasta Savannah, tenían previsto salir de clases el viernes

En Colorado, las escuelas públicas cerraron el viernes debido a la gran ausencia prevista de profesores y alumnos. Este suburbio de Denver fue objeto de intensas redadas de inmigración el año pasado, después de que Trump afirmara que era una "zona de guerra" invadida por bandas venezolanas

Y, en Tucson, Arizona, al menos 20 escuelas cancelaron las clases en previsión de ausencias masivas de estudiantes y empleados

(Reporte de Brad Brooks en Mineápolis; reportaje adicional de Rich McKay, Maria Tsvetkova, Susan Heavey y Kanishka Singh; redacción de Dan Trotta y Joseph Ax; edición de Paul Thomasch, Clarence Fernandez, Alistair Bell y Cynthia Osterman; edición en español de Sofía Díaz Pineda)