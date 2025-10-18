Comienzan reparaciones en líneas eléctricas Zaporiyia tras establecimiento zonas de alto el fuego: OIEA

18 oct (Reuters) - Los trabajos de reparación de las líneas eléctricas dañadas de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia han comenzado tras cuatro semanas de interrupción, dijo el sábado Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Las tareas comenzaron después de que se establecieran zonas locales de alto el fuego para permitir el desarrollo de las obras, añadió Grossi en una publicación en la red social X.

La dirección de la central, designada por Rusia, confirmó los trabajos de mantenimiento, afirmando que habían sido posibles gracias a la "estrecha cooperación" entre el OIEA y la corporación nuclear estatal rusa Rosatom.

El Ministerio de Defensa ruso desempeñará un papel clave para garantizar la seguridad de los trabajos de reparación, dijo la planta el sábado a través de su canal de Telegram.

El Ejército ruso se apoderó de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, en las primeras semanas de la invasión a Ucrania en febrero de 2022.

Actualmente no genera electricidad, sino que depende de energía externa para mantener frío el material nuclear y evitar un accidente grave. (Reporte de Rajveer Singh Pardesi en Bengaluru y Filipp Lebedev en Londres; Editado en español por Javier Leira)