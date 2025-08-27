Comisaria europea pide unidad y coraje político frente a la tragedia en Gaza

La comisaria europea encargada de la ayuda humanitaria, Hadja Lahbib, llamó el jueves a los 27 Estados miembros a tener "el coraje político de encontrar una voz fuerte" sobre la guerra en Gaza, en un momento en que los países de la UE están divididos respecto a la postura que deben adoptar frente a Israel.

"Estamos en un punto de inflexión y llegó la hora de que la UE actúe de una manera acorde con su estatura internacional", declaró en una entrevista con algunos periodistas, entre ellos de AFP.

"Llegó el momento de que Europa se exprese con una sola voz sobre Gaza. Lo que ocurre allí me atormenta y debería atormentarnos a todos, porque es una tragedia y seremos juzgados por la historia y por nuestros nietos", añadió. "No podemos quedarnos de brazos cruzados y simplemente mirar cómo civiles inocentes, trabajadores humanitarios y periodistas son asesinados y mueren de hambre", insistió.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE deben reunirse el viernes y el sábado en Copenhague, en un encuentro informal donde se abordará la situación en Gaza, aunque no se espera que se adopte ninguna decisión.

La ONU y organizaciones no gubernamentales denuncian regularmente una situación humanitaria catastrófica en la Franja de Gaza, territorio asediado y bombardeado por Israel desde hace casi dos años, donde viven más de dos millones de palestinos.

"Lo que resulta particularmente chocante y triste es que se trata de una hambruna que habríamos podido evitar si se nos hubiera permitido suministrar nuestra ayuda humanitaria", subrayó Lahbib.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, había anunciado en julio que se había alcanzado un acuerdo con Israel para permitir un mayor acceso de la ayuda humanitaria internacional.

Ese acuerdo solo se aplicó "parcialmente", consideró Lahbib.