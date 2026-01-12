Comisario europeo de Defensa dice que toma de Groenlandia por EEUU sería fin de la OTAN

Por Johan Ahlander

SALEN, Suecia, 12 ene (Reuters) - El comisario europeo de Defensa y Espacio dijo el lunes que sería el fin de la OTAN si Estados Unidos toma Groenlandia por la fuerza, al tiempo que indicó que los Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de acudir en ayuda de Dinamarca si se enfrenta a una agresión militar.

Trump ha dicho que Estados Unidos debe ser dueño de Groenlandia, una parte autónoma del reino de Dinamarca, para evitar que Rusia o China ocupen el territorio ártico, estratégicamente situado y rico en minerales, argumentando que la presencia militar estadounidense allí no es suficiente.

Tanto Groenlandia como Dinamarca han dicho que el territorio no está en venta, pero Trump no ha descartado tomarla por la fuerza.

"Estoy de acuerdo con la primera ministra danesa en que sería el fin de la OTAN, pero entre la gente también será muy, muy negativo", comentó a Reuters el comisario Andrius Kubilius en una conferencia sobre seguridad celebrada en Suecia.

Kubilius dijo también que el artículo 42.7 del Tratado de la UE obliga a los Estados miembros a acudir en ayuda de Dinamarca en caso de agresión militar.

"Dependerá mucho de Dinamarca, de cómo reaccione, de cuál sea su postura, pero sin duda existe la obligación de los Estados miembros de acudir en ayuda mutua si otro Estado miembro se enfrenta a una agresión militar", declaró.

(Editado en español por Carlos Serrano)