Comisario europeo de Defensa dice que toma de Groenlandia por parte de EEUU supondría fin de la OTAN

SALEN, Suecia, 12 ene (Reuters) -

El comisario europeo de Defensa y Espacio dijo el lunes que sería el fin de la OTAN si Estados Unidos toma Groenlandia por la fuerza, al tiempo que indicó que los Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de acudir en ayuda de Dinamarca si se enfrenta a una agresión militar.

"Estoy de acuerdo con la primera ministra danesa en que sería el fin de la OTAN, pero entre la gente también será muy, muy negativo", comentó a Reuters el comisario Andrius Kubilius en una conferencia sobre seguridad celebrada en Suecia.

(Reporte de Johan Ahlander; editado en español por Carlos Serrano)