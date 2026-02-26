Comisión del Congreso de Brasil investigará a hijo de Lula en caso de fraude a pensiones

Una comisión especial del Congreso de Brasil aprobó este jueves investigar las cuentas bancarias de un hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sospechas de beneficiarse de un esquema de fraude al sistema de pensionados

A la votación le siguió una trifulca entre legisladores opositores y oficialistas, que denunciaron irregularidades en el procedimiento.

El grupo de diputados y senadores brasileños investiga desde el año pasado un caso de descuentos no autorizados en los recibos de jubilaciones y pensiones, realizados por sindicatos y otras asociaciones con la posible connivencia de funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)

La comisión aprobó el levantamiento del secreto bancario de Fabio Luis Lula da Silva, hijo del mandatario izquierdista y conocido como "Lulinha"

Según la resolución aprobada por los legisladores, existe "la sospecha" de que "Lulinha" fue "socio oculto" en emprendimientos "financiados con recursos supuestamente desviados del INSS"

El documento, que cita una investigación de la policía, también menciona un pago de 300.000 reales (unos US$58.000), del cual "Lulinha" podría ser destinatario

Estas comisiones del Congreso brasileño tienen facultades de abrir pesquisas independientemente de las autoridades judiciales

Tras la votación, el Partido de los Trabajadores de Lula presentó un pedido para anularla, indicó su asesoría a la AFP

El escándalo estalló luego de que la Contraloría general detectó descuentos indebidos de las pensiones por servicios como asistencia jurídica que muchos jubilados afirman no haber aprobado o que nunca recibieron

La pesquisa se concentra en hasta 6.300 millones de reales (unos US$1.100 millones) descontados entre 2019 y 2024. Una parte aún no determinada de ese monto se habría debitado de forma ilícita

El ministro de Seguridad Social de Lula renunció en mayo pasado por ese caso

El mandatario izquierdista ha dicho que todos los responsables deben responder ante las autoridades sin excepciones

"Nadie quedará exento. Si un hijo mío estuviese involucrado, será investigado", dijo a periodistas en diciembre

Lula, que fue encarcelado en 2018 por un escándalo de corrupción antes de que su condena fuera anulada, aspira este año a la reelección en las presidenciales de octubre