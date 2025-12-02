Comisión del Senado brasileño respalda alza de impuestos a las fintech y las apuestas en línea

Por Marcela Ayres

BRASILIA, 2 dic (Reuters) - La Comisión de Asuntos Económicos del Senado de Brasil aprobó el martes un proyecto de ley para aumentar los impuestos sobre las empresas de apuestas en línea, las fintech y las instituciones de pago a partir del próximo año, pero suavizó los planes del Gobierno para gravar los dividendos de alto valor.

* El alza de impuestos se considera clave para ayudar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a cumplir su objetivo de alcanzar en 2026 un superávit presupuestario primario equivalente al 0,25% del PIB.

* La medida aún debe ser aprobada por el pleno del Senado y, posteriormente, por la Cámara Baja.

* El proyecto de ley aprobado recupera partes de una controvertida medida gubernamental que expiró sin votación, pero ahora introduce alzas de impuestos de forma más gradual.

* Sin embargo, esto frustra los esfuerzos del Gobierno y reduce los ingresos previstos por el impuesto a los dividendos.

* El impuesto sobre los dividendos estaba destinado a compensar la ampliación de las exenciones del impuesto sobre la renta para los contribuyentes de clase media.

SIGUIENDO LOS NÚMEROS

* El llamado impuesto CSLL sobre los ingresos de las entidades de pago pasará del 9% al 12% en 2026 y al 15% a partir de 2028.

* El CSLL para las fintech de crédito, financiación e inversión y las empresas de capitalización pasará del 15% al 17,5% en 2026 y al 20% a partir de 2028.

* Los bancos seguirán enfrentándose a un tipo del CSLL del 20%.

* El impuesto sobre los ingresos brutos del juego para las empresas de apuestas en línea pasará del 12% al 15% en 2026 y al 18% a partir de 2028.

* El impuesto sobre la remuneración de los accionistas a través de los intereses sobre el capital (JCP) pasará del 15% al 17,5%.

* La exención del impuesto sobre beneficios y dividendos se aplicará ahora a las ganancias aprobadas por las empresas hasta el 30 de abril de 2026, en lugar de hasta diciembre de 2025 como estaba establecido anteriormente. (Reporte de Marcela Ayres)