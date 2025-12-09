Comisión del Senado de Colombia rechaza proyecto de reforma fiscal por US$4.255,8 millones

BOGOTÁ, 10 dic (Reuters) - La comisión económica del Senado de Colombia rechazó el martes un proyecto de reforma fiscal por 16.300 millones de pesos (US$4.255,8 millones) para financiar el presupuesto de gastos del 2026, en la más reciente derrota del Gobierno en el legislativo y en medio del deterioro fiscal del país. El rechazo de la reforma por nueve votos en contra y cuatro a favor, se registró pese a que el Gobierno accedió a recortar el monto propuesto originalmente de 26.300 millones de pesos (US$6.866,8 millones).

La reforma fiscal contemplaba aumentar el IVA a derivados del petróleo y otros impuestos sobre la industria extractiva de hidrocarburos y carbón, incrementar los gravámenes al tabaco, bebidas alcohólicas, apuestas en línea y otros bienes y servicios, además de aplicar una carga tributaria adicional sobre la renta y el patrimonio.

El rechazo para incrementar los impuestos se dio antes del inicio de la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 y bajo un apoyo limitado del Congreso por las políticas del Gobierno del presidente Gustavo Petro que entrega el mandato en agosto del próximo año.

La cuarta economía de América atraviesa por un deterioro de sus cuentas fiscales, que llevó al Gobierno en junio a suspender una regla fiscal, bajo lo cual el Ministerio de Hacienda elevó la meta de déficit fiscal de este año a un 7,1% del PIB, desde una original de 5,1%, lo que llevó a las agencias Moody´s y S&P a reducir la calificación soberana al país.

(1 dólar = 3.830,02 pesos)

(Reporte de Nelson Bocanegra)