Por Mark Trevelyan

LONDRES, 23 dic (Reuters) - La experiodista televisiva Yekaterina Duntsova fue descalificada el sábado para presentarse contra el presidente Vladimir Putin en las elecciones del próximo marzo por supuestos defectos en su solicitud de inscripción como candidata.

Un video de una reunión de la comisión electoral central mostró a los miembros votando de forma unánime para rechazar la candidatura de Duntsova, que buscaba presentarse con una plataforma para poner fin a la guerra en Ucrania y liberar a los presos políticos.

Su descalificación fue aprovechada por los críticos de Putin como prueba de que no se permitirá a nadie de la oposición con verdaderos puntos de vista enfrentarse a él en las primeras elecciones presidenciales desde el comienzo de la guerra, que dura ya 22 meses. Consideran que se trata de un proceso falso con un único resultado posible.

El Kremlin afirma que Putin ganará porque goza de un apoyo genuino en toda la sociedad, con unos índices en los sondeos de opinión que rondan el 80%.

La jefa de la comisión electoral, Ella Pamfilova, ofreció palabras de consuelo a Duntsova tras su rechazo.

"Eres una mujer joven, tienes todo por delante. Cualquier punto negativo siempre puede convertirse en positivo. Cualquier experiencia sigue siendo una experiencia", afirmó Pamfilova.

Las capturas de pantalla publicadas por un canal de Telegram que representa a Duntsova mostraron documentos que, según ésta, fueron destacados por la comisión por carecer de las firmas adecuadas.

Duntsova, de 40 años, dijo a los periodistas que su equipo había preparado la candidatura con prisas y que le había costado encontrar un abogado que la certificara, después de que decenas se negaran a hacerlo.

Según indicó, se puso en contacto con el veterano político liberal Grigory Yavlinsky sobre la posibilidad de presentar una nueva solicitud para presentarse como representante de su partido Yabloko.

"Espero que haya algún tipo de reacción (...) En principio, tenemos valores similares", comentó Duntsova. No obstante, Yavlinsky dijo en una entrevista en un canal de YouTube que Yabloko no la respaldará "porque no la conocemos".

Duntsova había presentado documentos a la comisión electoral menos de 72 horas antes en apoyo de su candidatura. Los medios de estatales pro-Kremlin, que tampoco informaron de su descalificación, la ignoraron en gran medida.

