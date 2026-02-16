Comisión Europea asistirá como observadora a la reunión de la Junta de Paz de Trump

BRUSELAS, 16 feb (Reuters) -

La comisaria europea Dubravka Suica viajará a Washington esta semana para asistir a una reunión de la Junta de Paz, creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en calidad de observadora, según informó el lunes un portavoz de la Comisión Europea.

"La Comisión Europea no se va a convertir en miembro de la Junta de Paz, sino que participamos en esta reunión precisamente por nuestro compromiso de larga data con la aplicación del alto el fuego en Gaza, así como para participar en los esfuerzos internacionales de apoyo a la reconstrucción y la recuperación de posguerra en Gaza", dijo el portavoz Guillaume Mercier a los periodistas. (Información de Inti Landauro; edición de Sudip Kar-Gupta; edición en español de Jorge Ollero Castela)