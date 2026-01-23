Comisión Europea dice estar lista para implementar acuerdo con Mercosur pese a voto del parlamento

FRÁNCFORT, Alemania (AP) — La Unión Europea está dispuesta a implementar un amplio acuerdo de libre comercio con el bloque de países sudamericanos Mercosur de manera provisional, dijo el viernes la presidenta de la Comisión Europea, a pesar de que el Europarlamento votó a favor de demorar la ratificación para llevar a cabo una revisión legal.

La UE estaría lista para actuar tan pronto como al menos un país de Mercosur ratifique el acuerdo, afirmó Ursula von der Leyen al término de una cumbre de líderes comunitarios en Bruselas, donde varios de ellos plantearon la cuestión.

"Hay un claro interés en garantizar que los beneficios de este acuerdo se apliquen lo antes posible", expresó von der Leyen en una conferencia de prensa. "En resumen, estaremos listos cuando ellos estén listos".

Por el momento no se ha tomado ninguna decisión formal para la implementación del acuerdo, señaló.

En la misma conferencia de prensa, Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, indicó la Comisión tiene autoridad para avanzar en la puesta en marcha provisional del pacto.

Es probable que una decisión en ese sentido provoque las críticas de los detractores de la iniciativa, liderados por Francia. El miércoles, el Parlamento Europeo aprobó, por un estrecho margen, remitir el acuerdo comercial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para una revisión legal, lo que retrasa su ratificación ya que la cámara no puede votar al respecto hasta que la corte se pronuncie. Eso podría llevar meses.

El acuerdo es una pieza clave en el plan de Bruselas para establecer relaciones comerciales más allá de la dependencia histórica de Estados Unidos, ante la hostilidad y agresividad mostradas en el segundo mandato del presidente Donald Trump. Se han firmado acuerdos desde Japón hasta México y se espera uno similar con India para finales de mes.

Respaldado por los países ganaderos de América del Sur y los intereses industriales europeos, el acuerdo tiene como objetivo eliminar gradualmente más del 90% de los aranceles sobre productos que van desde la carne argentina hasta los autos alemanes, creando una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo y abaratando las compras para más de 700 millones de consumidores.

Francia, el principal productor agrícola de Europa, quería protecciones más sólidas para los agricultores y ha tratado de demorar el pacto.

Por su parte, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, tachó el voto para retrasar la implementación de “lamentable” y pidió que se aplique de forma provisional.

Se considera que la ratificación está prácticamente garantizada en Sudamérica, donde cuenta con un amplio apoyo.

Mercosur está compuesto por las dos economías más grandes de la región, Argentina y Brasil, además de por Paraguay y Uruguay. Bolivia, el miembro más reciente del bloque, no está incluida en el acuerdo comercial, pero podría unirse en los próximos años. La membresía de Venezuela está suspendida, por lo que tampoco está incluida en el pacto con la UE.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.