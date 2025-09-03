Comisión Europea "escuchó las reservas" francesas sobre acuerdo UE-Mercosur, según París

La Comisión Europea "escuchó las reservas" de Francia sobre el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, indicó este miércoles la vocera del gobierno francés, Sophie Primas, cuando Bruselas se dispone a lanzar el proceso de ratificación.

Francia ha reiterado desde hace años su oposición a ese proyecto de tratado, que considera una amenaza para su sector agropecuario, al tiempo que reclama medidas suplementarias de protección, como cláusulas de salvaguarda.

Según Primas, la Comisión "aceptó" las cláusulas reclamadas por Francia. Sin embargo, la vocera precisó que el gobierno francés "analizará" si están dentro del acuerdo y su forma a nivel jurídico.

