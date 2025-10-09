Comisión Europea investigará las acusaciones de espionaje por parte de Hungría

BRUSELAS, 9 oct (Reuters) - La Comisión Europea creará un grupo interno para examinar las acusaciones de que Hungría ha estado espiando a las instituciones europeas, dijo el jueves un portavoz de la Comisión Europea. Las acusaciones se hicieron a raíz de un análisis conjunto del grupo húngaro de periodismo de investigación sin ánimo de lucro Direkt 36 y de periódicos como el belga De Tijd y la revista alemana Der Spiegel.

"La Comisión toma nota de todas las informaciones aparecidas hoy según las cuales ha habido operaciones de espionaje llevadas a cabo por un servicio de inteligencia húngaro contra la UE y miembros de su personal. La Comisión se toma muy en serio estas acusaciones", dijo un portavoz de la Comisión. "Vamos a crear un grupo interno para investigar estas acusaciones".

Un portavoz de la representación permanente de Hungría ante la UE en Bruselas no hizo comentarios inmediatos, pero remitió a Reuters a las declaraciones del ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, a la web de noticias húngara Index.

Szijjarto dijo a Index que no tenía conocimiento de un caso como el destapado por Direkt36 y que, en su opinión, no había base para la denuncia. (Información de Inti Landauro y Julia Payne; edición de Benoit Van Overstraeten y Sharon Singleton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)