Comisión Europea propone ampliar plan de "muro de drones" para proteger más zonas: fuentes

Por Andrew Gray y Lili Bayer

BRUSELAS, 14 oct (Reuters) - La Comisión Europea propuso ampliar una iniciativa de crear un "muro de drones" en el flanco oriental de Europa para proteger todo el continente, después de que algunas regiones dijeron sentirse excluidas, según dijeron el martes a Reuters dos funcionarios y un diplomático de la Unión Europea.

La propuesta de "Iniciativa Europea de Defensa contra Drones" más amplia se incluirá en una "hoja de ruta de preparación para la defensa" que presentará el jueves la Comisión, el órgano ejecutivo de la UE, dijeron las fuentes, que pidieron mantenerse en el anonimato.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, propuso el "muro de drones" después de que unos 20 aparatos no tripulados rusos penetraron el mes pasado en el espacio aéreo de Polonia, miembro de la UE y de la OTAN.

Funcionarios de la Comisión dijeron que la idea es contrarrestar futuras incursiones mediante la construcción de una red de sensores, sistemas de interferencia electrónica y armas, desde los países bálticos hasta el mar Negro.

Los Estados de Europa Oriental acogieron de forma favorable su propuesta, pero los países del sur y el oeste de Europa afirmaron que desatendía las amenazas de los drones en su parte del continente.

El comisario de Defensa, Andrius Kubilius, insinuó el martes que se está preparando un cambio al utilizar tanto el nombre antiguo como el nuevo para el proyecto en un discurso pronunciado en una conferencia de defensa en Bruselas.

"Proponemos el muro europeo de drones... eh... Iniciativa Europea de Defensa contra Drones, una red antidrones para proteger a toda Europa, y otros proyectos emblemáticos de defensa", afirmó.

