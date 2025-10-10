Comisión Europea revisa la seguridad infantil en Snapchat, YouTube y las tiendas de aplicaciones

BRUSELAS, 10 oct (Reuters) - La Comisión Europea informó el viernes de que está examinando las medidas de protección de menores en Snapchat, YouTube, la App Store de Apple y Google Play en virtud de su Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

La Comisión pide a las empresas que faciliten información sobre sus sistemas de verificación de la edad, así como sobre la forma en que impiden que los menores accedan a productos ilegales, como drogas y vapeadores, o a material nocivo, como contenidos que promueven trastornos alimentarios.

"Hoy, junto con las autoridades nacionales de los Estados miembros, estamos evaluando si las medidas adoptadas hasta ahora por las plataformas realmente protegen a los niños", dijo la responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen.

La DSA es una ley histórica de la UE que obliga a las empresas en línea a hacer más para combatir los contenidos ilícitos y nocivos en sus plataformas.

(Información de Charlotte Van Campenhout; edición de Benoit Van Overstraeten y Mark Potter; edición en español de Paula Villalba)